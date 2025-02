Lunga vita all'autorialità: premiati Sam Lake e Lucas Pope

L'autorialità nei videogiochi non sempre viene riconosciuta: anzi, spesso si sente parlare delle software house che li creano come se fossero entità immutabili, un nome e un logo, e non realtà costituite da persone e dalle idee che portano.

Ecco perché è sempre bello quando proprio gli autori vengono premiati per il loro lavoro, e non solo le aziende di cui sono parte. E durante i Game Developer Choice Awards ci saranno dei premi per Sam Lake e Lucas Pope.

Lake, ormai in Remedy da trent'anni, è celebre per saghe come Max Payne e Alan Wake, ma anche per lavori come Control e Quantum Break.

Dopo anche il successo di critica (e, finalmente, di incassi) di Alan Wake 2, durante l'evento otterrà il Lifetime Achievement Award, che premierà tutta la sua carriera.

In precedenza, questo premio è andato a personalità come John Romero, Yuji Hori, Amy Hennig, Todd Howard, Hironobu Sakaguchi, Warren Spector, Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima e Tim Schafer, solo per citarne alcuni.

Pope si è a sua volta distinto per i suoi videogiochi semplicemente geniali: da Papers, Please a Return of the Obra Dinn, di recente si è fatto notare anche per l'interessante Mars After Midnight, uscito su Playdate.

Riceverà il Pioneer Award, che come suggerisce il nome premia i pionieri della creatività videoludica.

In precedenza, il premio è andato a creativit come Roberta Williams, Gabe Newell, Mabel Addis, Notch e Yu Suzuki.

La cerimonia si terrà il 19 marzo prossimo, durante la Game Developers Conference.