Embark Studios ha trovato una soluzione tanto brutale quanto efficace per combattere gli exploit nelle locked room di Arc Raiders, lo shooter extraction che sta conquistando una fetta sempre più ampia di pubblico.

Gli sviluppatori svedesi hanno implementato un sistema anti-cheat creativo che letteralmente cuoce vivi i giocatori che tentano di accedere illegittimamente alle stanze chiuse a chiave, trasformando un problema tecnico ricorrente in una punizione immediata e spettacolare.

La community ha accolto con entusiasmo questa misura drastica, che elimina uno degli aspetti più frustranti del gameplay e ristabilisce l'equilibrio del risk-reward loop caratteristico del genere.

Nel sistema originale di Arc Raiders, le locked room rappresentano uno degli obiettivi più ambiti durante ogni raid. Questi ambienti blindati sono sparsi con parsimonia nelle mappe e richiedono keycard specifiche per essere aperti, un oggetto a sua volta estremamente raro da trovare.

Una volta sbloccata con la chiave magnetica, la porta si apre per tutti i giocatori presenti nella sessione, dando accesso a un tesoro di equipaggiamento high-tier e loot di rarità elevata.

Il problema era diventato sistemico: i player più scaltri avevano scoperto metodi alternativi per infiltrarsi in queste stanze senza utilizzare la keycard. Glitch attraverso le porte chiuse, ingressi da finestre aperte, drop dal soffitto: ogni exploit immaginabile veniva sfruttato per aggirare il sistema di sicurezza.

Questo comportamento non solo garantiva a chi barava l'accesso esclusivo al bottino mantenendo la porta sigillata, ma creava situazioni paradossali in cui giocatori onesti sprecavano preziose keycard per trovare stanze già saccheggiate.

La soluzione implementata da Embark Studios è tanto semplice quanto spietata. Il gioco ora monitora costantemente la presenza di player all'interno delle locked room mentre la porta risulta ancora bloccata.

Se il sistema rileva qualcuno in quella posizione impossibile, attiva istantaneamente un meccanismo letale che incenerisce il trasgressore in pochi secondi, senza alcuna chance di sopravvivenza o escape.

Il risultato? Chi arriva successivamente con una keycard legittima troverà non solo il loot intatto, ma anche un cadavere carbonizzato come bonus macabro e monito per gli altri.

La misura è stata anticipata nelle patch notes della scorsa settimana con un gioco di parole ironico: gli sviluppatori l'hanno definita "a very hot fix", un doppio senso che allude sia al concetto tecnico di hotfix (aggiornamento urgente) sia al destino infuocato che attende gli exploit.

I video della punizione in azione si sono diffusi viralmente sui social, con la community di Arc Raiders che ha celebrato unanimemente l'eliminazione di questa meccanica frustrante.

L'aggiornamento che ha introdotto il sistema anti-exploit per le locked room non è stato l'unico intervento significativo. Nella stessa patch, Embark Studios ha eliminato il double pumping, una tecnica di weapon swap rapido che permetteva di bypassare i tempi di ricarica delle shotgun, creando un vantaggio competitivo ingiusto e terrorizzando i giocatori onesti su tutta Stella Montis, la mappa principale del gioco.