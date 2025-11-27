Il frenetico extraction shooter Arc Raiders ha ricevuto un hotfix cruciale che risolve uno degli exploit più devastanti emersi nelle prime settimane dal lancio.

L'aggiornamento targato Embark Studios interviene su una meccanica di cancellazione delle animazioni che permetteva ai giocatori più smaliziati di aggirare completamente il bilanciamento delle armi, trasformando il meta del PvP in un festival di eliminazioni istantanee.

Per chi sta macinando ore nelle zone contaminate del gioco, questo patch rappresenta un punto di svolta nell'esperienza competitiva, riportando finalmente equilibrio negli scontri ad alta intensità.

L'exploit principale eliminato riguardava una tecnica soprannominata dalla community "double pumping", che consentiva di sparare colpi multipli in rapida successione annullando artificialmente i tempi di ricaricamento.

La meccanica sfruttata era particolarmente letale con El Toro, il fucile a pompa ravvicinato del gioco, bilanciato proprio attraverso un rate of fire ridotto. Attraverso una sequenza precisa di input – sparare, premere il tasto quick-use durante l'animazione di riarmo, quindi switchare rapidamente allo slot dell'arma – i giocatori potevano bypassare quasi completamente il tempo tra un colpo e l'altro.

Il risultato? Due colpi ben piazzati erano sufficienti per abbattere istantaneamente avversari equipaggiati con scudi leggeri, trasformando quello che doveva essere uno shotgun tattico in un'arma da dominazione assoluta.

Content creator come Gravez hanno documentato ampiamente l'exploit, mostrando come nei server live questa tecnica stesse creando uno squilibrio inaccettabile negli engagement PvP, specialmente nelle fasi cruciali di estrazione dove ogni secondo conta.

Oltre alla correzione dell'exploit principale, Embark Studios ha implementato sistemi di mitigazione per tutte le stanze bloccate presenti nelle mappe.

Nelle settimane scorse, la community aveva scoperto metodi creativi per accedere alle aree ad alto loot senza possedere le keycard necessarie, vanificando l'intero sistema di progressione basato su rischio-ricompensa.

Ora questi accessi non autorizzati dovrebbero essere storia, costringendo i giocatori a seguire le meccaniche previste per ottenere il bottino migliore.

Un'altra modifica apparentemente minore ma significativa riguarda la fisica dei personaggi: non è più possibile spingere altri player saltando sulle loro spalle, una meccanica che veniva sfruttata per trolling o per raggiungere posizioni impreviste.

Il team ha anche sistemato problemi di texture nel menu principale, artefatti di illuminazione al caricamento delle mappe e bug relativi alle impostazioni vocali che non venivano salvate correttamente tra una sessione e l'altra.