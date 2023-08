Anche Resident Evil ha il suo clone spudorato, ed è orrendo

Non è la prima volta che giochi di successo ricevono dei veri e propri cloni spudorati, il più delle volte tanto brutti da vedere quanto da giocare.

Alcuni giorni fa è arrivato su Nintendo Switch, tramite eShop, un vero e proprio clone spudorato di The Last of Us, il celebre gioco Naughty Dog (che trovate su Amazon in versione PS5).

Advertisement

Chiamato The Last Hope Dead Zone Survival, il gioco era disponibile dal 30 giugno, per poi essere stato successivamente silurato probabilmente a causa di un reclamo da parte di Sony Interactive Entertainment.

Ora, è il turno di un nuovo clone, questa volta di Resident Evil: stiamo parlando di Resident Fear: Redistribution, di Gamesoft Studio.

Com'è possibile leggere nella pagina Steam del gioco, la descrizione del gioco recita: «Entrate nel cuore della paura in 'Resident Fear: Redistribution'. Sopravvivi ai non-morti, risolvi gli enigmi e svela i segreti di questa avvincente avventura horror di Gamesoft Studio. Avete il coraggio di giocare?»

A differenza dei Resident Evil classici Resident Fear: Redistribution è inquadrato in soggettiva, sebbene sia la location - palesemente copiata alle strade di Raccoon City - che gli zombie, sembrano presi di peso dal classico Capcom senza troppi complimenti.

Ma non è tutto: l'uscita di Resident Fear: Redistribution è infatti insospettabilmente vicina, tanto che i giocatori potranno provare questo clone pezzotto di Biohazard a partire dal prossimo 5 settembre di quest'anno, sempre che Capcom non decida di intervenire prima con un reclamo.

Restando in tema, alcune settimane fa ricorderete anche l'imbarazzante plagio che in questo attingeva a piene mani da un altro classico immortale, questa volta del genere fantasy: stiamo parlando di The Witcher 3 Wild Hunt.

Senza contare che tempo fa è anche toccato allo strano clone mobile di God of War, così imbarazzante a livello di presentazione da fare quasi tenerezza ai fan di Kratos e Atreus.