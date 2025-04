Anche le cartucce di Switch 2 saranno disgustose, se ve lo stavate chiedendo

Dopo il lancio di Nintendo Switch abbiamo assistito a un fenomeno decisamente bizzarro: migliaia di giocatori avevano infatti deciso di provare ad "assaggiare" le cartucce di gioco, dopo aver scoperto che avevano un pessimo sapore.

Le cartucce sono infatti cosparse di una sostanza dal gusto amaro, più precisamente benzoato di denatonio, per impedire che i bambini possano ingerirle per errore: il primo istinto sarà infatti quello di sputarle via, provando una sensazione di disgusto.

Non si tratta di nulla di pericoloso per la salute e aveva ottenuto l'effetto desiderato: probabilmente non vi sorprenderà sapere, dunque, che anche Nintendo Switch 2 ripeterà la stessa identica pratica.

In un'intervista rilasciata a GameSpot, Takuhiro Dohta di Nintendo ha confermato che le cartucce di giochi come Mario Kart World (che trovate su Amazon) continueranno a non avere affatto un buon gusto, per chiunque fosse curioso di ripetere l'esperienza:

«Non vogliamo che qualcuno possa rischiare di ingerirle per errore. Abbiamo effettivamente fatto in modo che, se entreranno nella vostra bocca, le sputerete fuori».

Takuhiro Dohta ha anche aggiunto in modo scherzoso che personalmente non vi consiglia affatto di assaggiarle, ma personalmente so già che tanti di voi ignoreranno il suo consiglio.

Kouichi Kawamoto di Nintendo ha commentato divertito il trend di leccare le cartucce, sottolineando che non riusciva a credere che così tante persone abbiano provato a farlo. E probabilmente ce ne saranno tante altre pronte a ripetere questo "esperimento" con Switch 2.

C'è da dire che potrebbe capitarvi di "assaggiarle" per errore, dato che a volte una parte della sostanza può restare impercettibile sulle vostre dita anche dopo aver maneggiato regolarmente una cartuccia: nel caso ciò accadesse, ci tengo nuovamente a sottolineare che non si tratta di nulla di preoccupante, anche se probabilmente vorrete ripulirvi la lingua per togliervi il sapore.

Restando in tema di cartucce, su Switch 2 vedremo anche l'esordio delle Game-Key Card, un nuovo formato che vi permetterà di scaricare il gioco acquistato in versione digitale.

Fortunatamente, Nintendo ha già chiarito che non saranno vincolate al vostro account e che potrete trattarle esattamente come tutte le altre cartucce, rivendendole o prestandole ai vostri amici.