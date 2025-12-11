Xbox Game Pass Ultimate torna a far parlare di sé con una delle promozioni più iconiche della sua storia recente: il celebre mese di prova a 1 euro, un’iniziativa che negli anni ha contribuito in modo decisivo alla diffusione del servizio. Un’offerta diventata quasi “mitologica” tra i videogiocatori, tanto rara da sembrare sparita per sempre, ma che Microsoft ha deciso di resuscitare in vista delle festività, trasformandola immediatamente in un piccolo evento natalizio.

Per approfittarne, basta visitare la pagina “Join Xbox Game Pass” sul sito ufficiale: se rientrate tra gli utenti idonei, tutte le formule disponibili (compresa la più completa, Game Pass Ultimate) mostreranno l’opzione “primo mese a 1 euro”. Naturalmente, come sempre è accaduto per questa promozione, la disponibilità è limitata ai non abbonati o a chi non ha una sottoscrizione attiva. È un requisito inevitabile, volto a convincere i nuovi utenti a provare il servizio, ma resta comunque un biglietto d’ingresso accessibile per chi era rimasto alla finestra.

Prodotto in caricamento

C’è però un avvertimento da non ignorare: il rinnovo è automatico, e allo scadere dei 30 giorni si passerà immediatamente al prezzo pieno. Conviene dunque tenere d’occhio la data di scadenza per evitare sorprese, soprattutto in un periodo in cui i costi dei vari abbonamenti digitali (quello di Xbox incluso) continuano a crescere lentamente ma inesorabilmente.

Detto questo, il valore dell’iniziativa è indiscutibile. Il catalogo di Xbox Game Pass, oggi, include un ventaglio impressionante di titoli che rendono il mese promozionale quasi un regalo. Pensiamo ai giochi che hanno dominato conversazioni, streaming e classifiche del 2025: da Hollow Knight: Silksong, finalmente giocabile, fino a Clair Obscur: Expedition 33, uno dei candidati più convincenti ai prossimi The Game Awards. Aggiungiamoci una lunga lista di produzioni indie di qualità, tripla A consolidati e sorprese lanciate al day-one, e diventa chiaro perché un solo dollaro sembri quasi un prezzo simbolico.

Questa promozione è un’occasione per riscoprire il servizio proprio mentre si prepara ad affrontare un altro ciclo di evoluzione e rincari. Per ora, però, c’è poco da filosofeggiare: se non siete abbonati e avete voglia di recuperare alcuni dei migliori giochi dell’anno, questo è il momento perfetto per farlo. E magari, chi lo sa, per scegliere il vostro preferito da tifare ai TGA 2025.