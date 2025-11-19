PlayStation Plus si prepara a salutare un nuovo gruppo di titoli a dicembre 2025. Sony ha infatti confermato che nove giochi lasceranno il catalogo dei livelli Extra e Premium entro la fine del mese, coinvolgendo produzioni di rilievo come Forspoken, Battlefield 2042 e Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition. Gli abbonati al piano Essential non saranno interessati dalla rimozione, poiché non hanno accesso al catalogo in continua rotazione.

La ristrutturazione del servizio, avvenuta nel 2022, ha diviso PlayStation Plus in tre livelli: Essential, Extra e Premium. I primi ricevono giochi mensili, multiplayer online, salvataggi cloud e sconti; Extra e Premium includono tutto ciò a cui si aggiunge una vasta libreria di titoli giocabili finché restano nel catalogo. La rotazione è quindi parte integrante del modello, e dicembre rappresenta un nuovo aggiornamento.

I giochi che lasceranno PS Plus a dicembre 2025 sono: Forspoken (PS5), Battlefield 2042 (PS4 e PS5), GTA 3 – Definitive Edition (PS4 e PS5), Sonic Frontiers (PS4 e PS5), Surviving Mars (PS4), Star Trek: Bridge Crew (PS4, PSVR), Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PSVR2), Firefighting Simulator: The Squad (PS4 e PS5) e Arcade Paradise VR (PSVR2). Le uscite coinvolgono dunque giochi tradizionali e produzioni dedicate alla realtà virtuale, confermando la varietà del catalogo ma anche la sua continua evoluzione.

Nonostante le rimozioni, novembre e dicembre si prospettano mesi ricchi per gli abbonati. Il 18 novembre tornerà infatti nel catalogo Grand Theft Auto 5, accompagnato da titoli come Pacific Drive, Still Wakes the Deep e MotoGP 25. Gli utenti Premium potranno inoltre accedere a Tomb Raider: Anniversary grazie alla libreria dei classici.

Sony ha inoltre confermato un’altra aggiunta di rilievo: dal 2 dicembre, il servizio accoglierà la versione aggiornata di Red Dead Redemption. Il titolo offrirà supporto ai 60 FPS, grafica migliorata, HDR e risoluzione fino a 4K su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, rappresentando uno dei contenuti principali del mese per gli abbonati Extra.

Con l’arrivo di nuovi giochi e l’uscita di altri, dicembre continuerà a definire la natura dinamica del servizio PlayStation Plus, confermando la rotazione costante come elemento centrale dell’offerta Extra e Premium.