MSI MEG Trident X, potente desktop gaming con RTX 3070 Ti, oggi con 300€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 9 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il PC desktop gaming MSI MEG Trident X, che oggi potete portarvi a casa a soli 3.299,99€, rispetto ai 3.599,99€ di listino, con un risparmio reale di 300€.

Il desktop gaming MSI MEG Trident X è il top per chi cerca prestazioni eccezionali. Equipaggiato con un potente processore Intel Core i7, 32 GB di RAM, 2 TB di SSD e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8GB di VRAM, questo computer è ideale per spingere al massimo anche i giochi più moderni con Ray Tracing.

Con un design elegante e curato, lo chassis di soli 10 litri di volume del desktop gaming MSI MEG Trident X occupa davvero poco spazio sulla vostra scrivania, ma nasconde al suo interno componenti di altissima qualità. Grazie alla scheda di rete 2,5Gb/s e al software MSI Lan Manager, la connessione ad Internet e lo scambio di file di grosse dimensioni all’interno della vostra rete locale sono affidati ad un sistema di alta qualità che darà la giusta priorità alle vostre applicazioni in base alla latenza.

