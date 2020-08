Monster Hunter, in arrivo un nuovo capitolo per Nintendo Switch?

Il noto leaker AestheticGamer, conosciuto anche come Dusk Golem, recentemente ha fatto molto parlare di sé soprattutto per le informazioni relative al prossimo capitolo di Resident Evil, Resident Evil Village, oltre ad aver parlato di un presunto reboot di Silent Hill di cui, al momento, non è ancora stata confermata l’esistenza, ma, a quanto pare, Capcom sarebbe al lavoro anche su un nuovo Monster Hunter per Nintendo Switch. Inoltre, sembra che il prodotto userà il motore grafico proprietario RE Engine impiegato dalla software house in titoli come i remake di RE2 e RE3, RE7 e Devil May Cry V.

Tuttavia, proprio questi ultimi titoli non arriveranno mai sulla console ibrida della grande N, Infatti, stando a Dusk Golem, Capcom ha avuto molte difficoltà a far girare RE7 su Switch, abbandonando il progetto e per questo motivo i titoli su Switch che sfrutteranno RE Engine dovranno essere progettati appositamente per la console.

To elaborate on two things, Monster Hunter Switch is running on a Switch compatible version of the RE Engine, which is why I've been posting っ○ whenever I've been talking about it for the last few months, it's supposed to be the RE Engine logo. pic.twitter.com/x5vT4DrwYM — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 29, 2020

Ricordiamo che il mese scorso la compagnia aveva affermato che Monster Hunter World, nonostante si tratti del maggior successo di sempre per l’azienda, non arriverà anche su Switch. Recentemente, infine, Paul W.S. Anderson, durante un’intervista a Syfy Wire, ha lasciato intendere che i lavori sul film di Monster Hunter sono finiti e che l’attesa ne varrà sicuramente la pena.

Per il momento non ci resta che attendere pazientemente un annuncio ufficiale. Sappiamo già che RE Engine sarà impiegato anche per la realizzazione di titoli destinati alla prossima generazione di console, quindi era inevitabile il suo approdo anche su Nintendo Switch prima o poi.