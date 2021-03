I migliori giochi di calcio | Marzo 2021

Il pallone è una passione che unisce milioni e milioni di italiani e di videogiocatori: la domenica (ma con il calcio spezzatino ora pure gli altri giorni) è sempre il momento giusto per mettersi davanti alla TV – e, in una vita pre-COVID, andare allo stadio – a godersi un po’ di relax ed emozioni mentre si fa il tifo per la propria squadra preferita. Anche i videogiochi hanno sempre omaggiato il calcio e sono tanti i titoli che hanno cercato di trasporre in virtuale l’unicità del mondo del pallone.

Quali sono, allora, i migliori giochi di calcio che potete trovare al momento? Abbiamo deciso di fare un po’ il punto, spiegando anche ai neofiti (o a chi, perché no, vuole orientarsi perché deve fare un regalo a qualcuno) in cosa differiscano le proposte sul mercato. Vediamole da vicino.

I migliori giochi di calcio

FIFA 21

Il gioco di calcio per eccellenza

FIFA 21 ha bisogno di poche presentazioni: la simulazione di EA Sports è incentrata su rapidità, spettacolarità e tantissime licenze dei giochi di calcio. Ecco che, così, questo gioco è l’unico a detenere la licenza della Champions League e dell’Europa League, anche se manca quella della Juventus – ribattezzata come Piemonte Calcio e priva della sua maglia e dello stemma (ci sono, invece, i calciatori reali). Oltre alle modalità in singolo giocatore e al calcio da strada di Volta Football, potete anche divertirvi all’infinito con FIFA Ultimate Team, la modalità online che presenta eventi e aggiornamenti costanti per tutta la stagione. È anche il videogioco ufficiale dell’AC Milan e dell’Inter.

eFootball PES 2021

Il re dei giochi di calcio

Chi si ricorda i primi anni Duemila, ricorderà quanto la serie di Konami (prima ISS Pro, poi Pro Evolution Soccer) abbia fatto innamorare gli appassionati di calcio. La sua ultima incarnazione, eFootball PES 2021, ripropone le meccaniche e le modalità dell’anno scorso, con semplicemente un aggiornamento di rose e contenuti. Per questo motivo, in attesa che la saga faccia il salto su PS5 e Xbox Series X, si tratta di un gioco che trovate a un prezzo estremamente economico rispetto al solito, che però include tutte le modalità – dalla Master League all’online MyTeam – che avete imparato a conoscere. È anche il videogioco ufficiale della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio.

Football Manager 2021

Siamo tutti allenatori? Dimostriamolo

Il gioco per antonomasia dove vestire i panni dell’allenatore, ma anche del dirigente, è Football Manager 2021. Anche in questa stagione, i ragazzi di Sports Interactive hanno portato avanti un lavoro certosino e dettagliatissimo di tracciamento di abilità, caratteristiche e prospettive di migliaia di talenti del calcio: questo significa che non solo potete mettervi alla guida del vostro team preferito, gestirne schemi, performance, allenamenti, mercato, finanze, sponsor e conferenze stampa, ma anche che potete individuare nuovi prospetti e farli orgogliosamente crescere con il vostro stemma sul petto. A patto, certo, che quando diventeranno dei campioni sappiate offrirgli un rinnovo di contratto degno di un fuoriclasse…

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Simulazione di calcio sarai tu

Basta con il calcio simulativo che punta al realismo? Allora mettete i vostri soldi su Captain Tsubasa. Come vi suggerisce il titolo, parliamo del nuovo videogioco ufficiale di Holly & Benji, che vi permetterà di vivere le avventure sul campo che tutti abbiamo amato nella popolarissima serie animata. Di accademia calcistica in accademia calcistica, tenetevi pronti a rovesciamenti di fronte costanti, tiri supersonici, scivolate che sembrano appena arrivate da Mortal Kombat e momenti di puro divertimento, anche in compagnia.

