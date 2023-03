Le migliori categorie di armi in Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty propone ai suoi giocatori tantissime categorie di armi con cui sperimentare le proprie abilità, offrendo così ampia possibilità di personalizzare la propria avventura in base alle proprie esigenze.

Data però la grande quantità di strumenti che potrete utilizzare per liberarvi dei vostri avversari, molti giocatori potrebbero rimanere straniati e non comprendere fino in fondo quali sono quelle effettivamente più congeniali. Inoltre, trattandosi di un soulslike, provarle alla cieca potrebbe non rivelarsi esattamente l’operazione più semplice del mondo.

In questa guida abbiamo dunque deciso di venirvi incontro ed elencarvi le migliori categorie di armi che potrete equipaggiare nell’ultima fatica di Team Ninja e Koei Tecmo, così da partire fin da subito con le idee chiare.

Le migliori armi in Wo Long: Fallen Dynasty

Prima di iniziare la vostra avventura, ci teniamo a fare un’importantissima premessa: come in ogni soulslike che si rispetti, dovrete imparare a muovervi il più possibile e subire la minor quantità di colpi dai vostri avversari.

Per questo motivo, sconsigliamo vivamente di utilizzare set particolarmente pesanti in Wo Long Fallen Dynasty (lo trovate su Amazon) e condivideremo il nostro ragionamento anche con le armi utilizzabili.

Fatta questa doverosa premessa, il nostro suggerimento è di affidarvi alle armi più rapide presenti nel gioco, appartenenti alle seguenti categorie:

Spada

Sciabola Dritta

Sciabola Curva

Bastone

Doppia Spada

Doppia Sciabola

Doppia Alabarda

Quelle che vi abbiamo elencato sono indubbiamente le armi più versatili del gioco: pur non infliggendo danni particolarmente elevati per ogni colpo, vi permetteranno di muovervi lungo tutto il campo e infliggere sempre delle rapide combo, dandovi allo stesso tempo tutti i secondi necessari per schivare un attacco letale.

Naturalmente questo non significa che le altre armi di Wo Long Fallen Dynasty siano inutilizzabili, ma semplicemente richiedono una maggiore pratica e tempismo. Le altre categorie di armi sono, in altre parole, pensate principalmente per un pubblico più esperto, mentre con queste categorie di armi potrete sempre assicurarvi di avere un discreto vantaggio.