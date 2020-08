Marvel’s Spider-Man, gli attori della trilogia di Raimi vivono nel gioco

Come molti sicuramente sapranno, poco dopo il lancio di Marvel’s Spider-Man il team di sviluppo Insomniac ha deciso di includere la calzamaglia dell’Arrampicamuri dedicata alla celebre trilogia dell’Uomo Ragno diretta da Sam Raimi, il cui primo capitolo è uscito nelle sale nell’ormai lontanissimo 2002.

Come sarebbe stato il titolo per PS4 dedicato a Spidey se ci fossero stati davvero gli attori protagonisti della trilogia cinematografica?

A dare una risposta ci pensa lo YouTuber BabyZone, il quale ha sovrapposto i volti degli attori ai modelli dei vari personaggi del videogame grazie alla cosiddetta tecnica del deepfake.

Troviamo quindi Tobey Maguire nei panni di Peter Parker, Kirsten Dunst come Mary Jane Watson, Willem Dafoe in quelli di Norman Osborn oltre a un breve cameo di Alfred Molina nel ruolo del Dottor Otto Octavius, alias Doctor Octopus.

Trovate il filmato poco più in basso, nel player dedicato:

Al momento in cui scriviamo è seriamente improbabile (per non dire impossibile) che Insomniac decida di includere le skin degli attori della trilogia di Raimi in Marvel’s Spider-Man, visto e considerato anche che il team di sviluppo è al lavoro a tempo pieno su Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, lo spin-off standalone in uscita su PS5 entro la fine dell’anno. Il gioco sfrutterà appieno le potenzialità della nuova console next-gen, offrendo una modalità opzionale in 4K e 60fps.

Ma non solo: ricordiamo anche che alcune settimane fa Sony e Square Enix hanno confermato che Spider-Man sarà incluso come personaggio scaricabile esclusivo per la versione PlayStation di Marvel’s Avengers, il nuovo GaaS dedicato ai Vendicatori, sebbene il suo aspetto nel gioco sarà totalmente diverso rispetto a quanto visto nel titolo a lui dedicato (i due prodotti saranno completamente slegati tra loro, essendo ambientati in due universi ben distinti).

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man è un’avventura open world sviluppata da Insomniac Games esclusivamente per PlayStation 4 dal 7 settembre 2018. Il giocatore veste i panni di Peter Parker/Spidey mentre esplora la città di New York, ricca di pericoli e insidie.