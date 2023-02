Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch a un prezzo imperdibile! -35%

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce MediaWorld, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch a un prezzo davvero imperdibile!

Come ogni giorno, MediaWorld propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un gioco di strategia a turni, in cui si dovranno affrontare una serie di missioni su diversi pianeti, sconfiggendo i nemici e raggiungendo gli obiettivi. Il titolo presenta un sistema di combattimento profondo e tattico, che richiede di utilizzare al meglio le abilità dei propri personaggi per vincere le battaglie.

In Mario + Rabbids Sparks of Hope, i giocatori non esploreranno il Regno dei Funghi, ma una vasta galassia di pianeti. La trama del gioco ruota intorno alla scoperta degli Sparks, misteriosi cristalli che conferiscono poteri straordinari a chi li possiede. Mario, Luigi, Peach e i loro amici Rabbids si uniranno per cercare di salvare la galassia da un’antica minaccia, che cerca di appropriarsi di questi cristalli per dominare l’universo. Lungo il cammino, i giocatori incontreranno personaggi nuovi ed emozionanti, ognuno con la propria personalità e abilità.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che “Ubisoft Milano l’ha fatto ancora: Sparks of Hope non è solo un degno seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ma anche e soprattutto un gioco pieno di inventiva, di contenuti, di buone idee. Invece di sedersi sugli allori dopo le lodi ricevute cinque anni fa, il team di sviluppo si è adoperato per migliorare il sistema di combattimento, le fasi esplorative, le possibilità di personalizzazione del party e dell’esperienza di gioco, ottenendo risultati notevoli sotto tutti i punti di vista“.

Potete portarvi a casa Mario + Rabbids Sparks of Hope a soli 39,64€, rispetto agli usuali 60,99€ di listino, con uno sconto del 35% e un risparmio reale di 21,35€. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un meraviglioso gioco a un prezzo super!

