Macbook Air 13″ a un prezzo imperdibile! -250€!

Se stavate cercando un nuovo notebook di qualità, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, la nota catena MediaWorld ha lanciato un’incredibile offerta sul notebook Apple MacBook Air 13″ che vi permetterà di averlo a un prezzo scontatissimo!

Il notebook Apple MacBook Air 13″ è un dispositivo ultra versatile che vi permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera fluida e veloce. Il processore ISP del chip M1 migliorerà le immagini catturate dalla webcam per una nitidezza ottimale durante le videochiamate e le riunioni. Il notebook Apple MacBook Air è dotato della tastiera Magic Keyboard, che offre una comodità eccezionale durante la digitazione e permette di sfruttare scorciatoie a tante funzioni utili.

Il notebook Apple MacBook Air 13″ è dotato di un display retina da 13,3″ IPS con la risoluzione di 2.560×1.600 pixel. Non manca neppure il supporto alla tecnologia True Tone, tramite la quale la gradazione cromatica viene regolata in modo automatico in base ai colori presenti nell’ambiente per fornire un comfort ottimale in qualsiasi circostanza.

Sotto la scocca, il notebook Apple MacBook Air 13″ è animato dal SoC proprietario M1 dotato di otto core, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata. Il dispositivo è completamente silenzioso, data l’assenza di ventole, ed è in grado di offrire prestazioni ottimali e un’elevata autonomia.

Solitamente il notebook Apple MacBook Air 13″ viene venduto a 1.229€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 949€, con un risparmio reale di 280€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo notebook a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su MediaWorld e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.