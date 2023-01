Logitech G502 LIGHTSPEED, mouse gaming wireless al top, ora con uno sconto del 56%!

Anche oggi, martedì 17 gennaio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il mouse gaming Logitech G502 Lightspeed, che attualmente potete portarvi a casa a soli 74,49€, rispetto agli usuali 169€ di listino, per un risparmio reale di 94,51€ e uno sconto del 56%.

Il mouse Logitech G502 Lightspeed, progettato dalla nota azienda svizzera, è principalmente rivolto ai gamer che cercano un dispositivo wireless dotato di un sensore ottico avanzato in grado di garantire un tracciamento preciso fino a 16.000 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione.

Con undici tasti programmabili e una rotella di scorrimento a doppia modalità, il mouse si adatta facilmente a qualsiasi tipo di gioco e utente. Inoltre, il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un clic preciso e un comando rapido, mentre il software Logitech G Hub consente di programmare i pulsanti con i comandi e le macro preferiti.

La possibilità di regolare la scorrevolezza del mouse con pesi aggiuntivi permette una personalizzazione ulteriore della precisione, mentre la tecnologia G Lightsync consente di modificare l’illuminazione del dispositivo e sincronizzarla con gli altri accessori da gioco. La tecnologia wireless da 1ms del mouse Logitech G502 Lightspeed è considerata affidabile dai professionisti di eSports per le sue prestazioni professionali. Inoltre, con una ricarica completa USB è possibile giocare fino a 60 ore o con una ricarica rapida di 5 minuti fino a 2,5 ore.

