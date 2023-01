Logitech G502 Lightspeed, mouse gaming wireless al top, ora a meno di metà prezzo!

Anche oggi, lunedì 30 gennaio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al mouse gaming Logitech G502 Lightspeed, che attualmente potete portarvi a casa a soli 74,49€, rispetto agli usuali 169€ di listino, per un risparmio reale di 94,51€ e uno sconto del 56%.

Il Logitech G502 Lightspeed, mouse gaming prodotto dalla nota azienda svizzera, è rivolto ai gamer che cercano un dispositivo wireless con sensore ottico di alta precisione fino a 16.000 DPI senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Con 11 tasti programmabili e una rotella di scorrimento a doppia modalità, si adatta a qualsiasi tipo di gioco e utente. I pulsanti con tensionamento meccanico garantiscono clic precisi e rapidi comandi, mentre il software G Hub di Logitech permette di programmare i tasti e le macro.

La possibilità di regolare il peso per personalizzare la scorrevolezza sul tappetino e la tecnologia G Lightsync per la modifica dell’illuminazione completano le caratteristiche del mouse gaming Logitech G502 Lightspeed. Con una tecnologia wireless da 1 ms affidabile, questo mouse è considerato una scelta professionale per gli esport. Inoltre, potrete giocare fino a 60 ore con una carica completa o 2,5 ore con una rapida carica di 5 minuti.

