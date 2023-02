Logitech G332, cuffie gaming per PC e console, oggi a un prezzo super! -44%

Anche oggi, lunedì 20 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alle cuffie gaming Logitech G332, che attualmente potete portarvi a casa a soli 34,99€, rispetto agli usuali 61,99€ di listino, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di 27€.

La qualità sonora delle cuffie gaming Logitech G332 è garantita dalla tecnologia Immerse basata sull’Intelligenza Artificiale, che vi garantisce un’esperienza sonora coinvolgente pensata esclusivamente per le tue orecchie. Grazie ai potenti driver da 50mm presenti all’interno dei padiglioni delle cuffie gaming Logitech G332, potrete godere di un suono cristallino che vi farà sentire al centro dell’azione.

Le cuffie gaming Logitech G332 sono dotate di un microfono da 6mm ottimizzato per catturare perfettamente la vostra voce e farvi sentire perfettamente dai vostri amici e compagni di squadra. Inoltre, il braccio flip-to-mute consente di disattivare il microfono istantaneamente quando non volete essere ascoltati.

Le cuffie gaming Logitech G332 garantiscono un comfort ottimale grazie ai copri orecchie e alla fascia per la testa in similpelle deluxe, che riducono la pressione sulle orecchie. Potrete giocare per ore senza preoccuparvi di affaticamento o fastidi alle orecchie. Le cuffie gaming Logitech G332 possono essere collegate a qualsiasi dispositivo dotato di un’uscita audio tramite jack da 3,5mm, comprendendo quindi sia il PC che le console.

