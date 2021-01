LevlUp, il drink per i gamer

L’energy drink per gamer

LevlUp ha creato una bevanda per gamer: il Gaming Booster. Il Gaming Booster è una polvere solubile. Quest’ultima è prodotta in maniera sostenibile, dato che in ogni confezione ci sono 40 porzioni da 500ml l’una. In questo modo non si getta una lattina ogni volta che si beve, cosa che giova al nostro ecosistema.

Per mixare il prodotto nel modo consigliato (500ml di acqua con 8 grammi di polvere) LevlUp ha creato degli shaker col proprio logo. LevlUp ha inoltre un catalogo molto ampio, in modo che ogni cliente possa trovare il gusto che più gli piace: ci sono gusti fruttati come Watermelon Wave e Jungle Juice e gusti fantasy come i bestseller Galaxy e Nuclear.

Perché si ha bisogno di un Gaming Booster?

Quella sensazione la conoscono tutti – dopo lunghe giornate di lavoro o di studio, si è esausti e non ci si riesce più a concentrare. Per questo motivo c’è bisogno di un energy drink. In giochi come Apex Legends o Fortnite la mancanza di riflessi pronti e la stanchezza sono fattori che purtroppo portano a una sconfitta. Ma gli energy drink hanno anche effetti collaterali: dopo che la caffeina fa effetto, l’elevata quantità di zucchero porta con sé una sensazione di sonnolenza e quindi anche un calo della concentrazione.

Cos’è che rende LevlUp speciale?

Con la sua formula speciale, LevlUp ha rivoluzionato il mercato degli energy drink:

Gli energy drink delle marche più conosciute costano tra gli 1,50 e i 2 Euro a lattina. LevlUp costa invece meno di un euro per ogni porzione da 500ml , dato che ogni confezione costa 39,99 Euro e contiene 40 porzioni.

, dato che ogni confezione costa 39,99 Euro e contiene 40 porzioni. Gli energy drink tradizionali contengono tantissimo zucchero, circa 55g ogni 500ml. LevlUp contiene per la stessa quantità solo circa 4g di zucchero . LevlUp segue così il consiglio dell’OMS, che consiglia di non consumare più di 50g di zucchero al giorno.

. LevlUp segue così il consiglio dell’OMS, che consiglia di non consumare più di 50g di zucchero al giorno. LevlUp è un prodotto sostenibile e non danneggia l’ambiente in cui viviamo. Una confezione contiene 40 porzioni. 40 porzioni degli energy drink normali corrispondono a 40 lattine. Scegliere LevlUp vuol dire salvaguardare il nostro pianeta.

Che ingredienti ci sono in LevlUp?

LevlUp, oltre a contenere pochissimo zucchero, contiene 250mg di caffeina per porzione. Questa quantità corrisponde a circa 4 tazzine di espresso. Nonostante ciò, LevlUp rispetta tutti gli standard della EFSA, l’agenzia europea per la sicurezza alimentare, che consiglia di consumare massimo 400mg al giorno di caffeina. LevlUp consiglia infatti di non consumare più di una porzione al giorno del proprio Gaming Booster (500ml di acqua + 8g di LevlUp).

Il Gaming Booster è ‘’Made in Germany’’, sigla che corrisponde ad un elevato standard qualitativo. Oltre alla caffeina LevlUp contiene altri 8 ingredienti, che insieme creano un mix che migliora le prestazioni e la prontezza di riflessi durante le sessioni di gaming.

La nascita dell’azienda e l’ingresso nel mercato italiano

LevlUp è stata fondata nel 2018 in Germania, dove ormai collabora con più di 35 gamer. Dopo la fondazione nel 2018 LevlUp è cresciuta in maniera esponenziale – diventando parte integrante della scena del gaming europeo: LevlUp è stata addirittura nel 2019 lo sponsor principale del primo TwitchCon europeo.

LevlUp è presente da inizio 2020 anche in Francia e da ottobre in Italia, mercato nel quale è entrata a gamba tesa collaborando sin da subito già con grandi streamer e youtuber come Ilmasseo, Velox e Cicciogamer89.