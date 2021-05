LEGO Spiderman: acquista il nuovo spettacolare set “Daily Bugle”

Appassionati di LEGO e Spiderman, abbiamo una notizia fantastica per voi! Infatti, LEGO si prepara a lanciare un nuovo set dedicato al magico mondo dei fumetti e cinecomic. In particolare, il set replica il celeberrimo edificio del “Daily Bugle“, la testata giornalistica per cui lavora Peter Parker, alias SpiderMan.

Composto da 3.770 pezzi e adatto ad un pubblico di adulti, il set Daily Bugle può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Il modello misura oltre 82 cm di altezza, 27 cm di larghezza e 27 cm di profondità, quindi ha bisogno di abbastanza spazio per esporlo con gioia all’interno di una stanza.

Il set Daily Bugle è ricco di dettagli originali, caratteristiche affascinanti e contiene tutta la classica azione dei fumetti: dal taxi newyorkese all’esterno all’attico con l’ufficio del direttore. Il prodotto contiene anche 25 minifigure, tra cui troviamo il Dottor Octopus, Spider-Man, Venom, Miles Morales, Spider-Ham, Goblin, Peter Parker, Spider-Gwen, Mysterio, Uomo sabbia, Robbie Robertson, Blade il cacciatore di vampiri, J. Jonah Jameson, il proprietario del Daily Bugle, Gatta Nera, Daredevil e Punisher.

Il set Daily Bugle costituisce una spettacolare celebrazione a quattro piani dell’iconico edificio dell’universo Marvel. L’articolo è altamente gratificante da costruire ed esporre per tutti gli appassionati di costruzioni e fumetti, attirerà l’attenzione ovunque venga esposto.

Ricordiamo che i mattoncini LEGO soddisfano i più elevati standard industriali per assicurare sempre la massima facilità di montaggio e smontaggio. I vari elementi sono rigorosamente testati per garantire che questo modello da esposizione soddisfi i più elevati standard di sicurezza. Il set LEGO Spiderman “Daily Bugle” sarà disponibile dal prossimo 1° giugno e, se foste interessati, vi consigliamo di prenotarlo sin dal subito direttamente dal link sottostante! Attualmente, l’articolo è accessibile in anteprima VIP.

» Clicca qui per acquistare il set LEGO SpiderMan “Daily Bugle” «