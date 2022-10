LEGO Bricktales | Recensione – La creatività al servizio delle costruzioni

I LEGO sono ancora oggi uno dei giocattoli più popolari tra il pubblico, sia giovane che adulto, e il motivo è molto semplice: i mattoncini danesi sono incredibilmente versatili e possono essere utilizzati per creare tante costruzioni diverse, ognuna delle quali stimola la creatività e può trasformarsi in opere completamente originali. Il loro fascino ha permesso a questo brand di imporsi anche sul mercato videoludico, con adattamenti divertenti che, tuttavia, spesso non riescono a riprodurre la stessa identica magia nel realizzare delle proprie creazioni.

L’obiettivo di LEGO Bricktales, il nuovo originale prodotto di ClockStone e Thunderful in uscita su PC, PS5, PS4, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S, è dunque esattamente questo: non solo realizzare nuovi mondi realizzati con gli iconici mattoncini, ma lasciare che i giocatori possano dare il loro prezioso contributo con la loro creatività. Una strategia possibile, naturalmente, permettendo loro di creare le proprie costruzioni uniche e originali, come nella vita reale.

Gli sviluppatori hanno infatti deciso di offrire un vero e proprio rompicapo rilassante in 3D, dove utilizzando alcuni mattoncini predefiniti dovremo riuscire a completare gli obiettivi che ci verranno richiesti, necessari non solo per completare le missioni ma anche per poter avanzare nello stesso livello di gioco. Scopriamo dunque insieme che cosa possiamo aspettarci da questo intrigante titolo e se il team riuscirà davvero a mantenere le promesse.

Mondi in costruzione

La nostra avventura inizia con una missione molto speciale: viaggiare in 5 mondi basati su ambientazioni diverse, come giungla, deserto e medioevo, per aiutare gli abitanti in difficoltà e ottenere la loro gratitudine: questo ci permetterà di sbloccare uno dei cristalli della felicità, una delle fonti energetiche più potenti al mondo che servirà a ravvivare un originale parco dei divertimenti.

La premessa è chiaramente soltanto una scusa per invitarci a esplorare dei mondi costruiti come fossero dei diorami in 3D, il che fornisce ai giocatori una prospettiva originale e affascinante, soprattutto per un’opera realizzata con mattoncini virtuali.

Potremo infatti mettere in pausa il gioco in qualunque momento per utilizzare il nostro controller — o meglio ancora il mouse, se giocate su PC — per visualizzare il livello di gioco da diverse angolazioni, scoprendo così potenziali segreti che altrimenti rischierebbero di sfuggirvi. Inoltre, questo ci permetterà di apprezzare maggiormente tutte le costruzioni già presenti, che presto riceveranno il nostro contributo.

Il gameplay vero e proprio è diviso in due fasi: durante le prime fasi del gioco utilizzeremo il nostro protagonista per poter esplorare i diorami in 3D e parlare con gli abitanti, oltre a poter raccogliere i già citati segreti collezionabili sparsi lungo i livelli. Non si tratta dunque di livelli estremamente esplorabili e ricchi di easter egg, a differenza di quanto accade nel recente LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (lo trovate su Amazon), ma si tratta comunque di un passatempo piacevole, rilassante e senza troppe pretese, adatto in particolar modo a un pubblico più giovane.

Tutti i mondi, incluso il nostro hub, sono realizzati come diorami in 3D.

Durante la nostra avventura potremo inoltre sbloccare alcuni superpoteri speciali, come la possibilità di schiantarci a terra per distruggere oggetti o utilizzare un radar speciale per visualizzare persone e costruzioni nascosti in una dimensione parallela.

Questo offrirà un po’ di varietà al gameplay esplorativo, incentivando anche il ritorno su mondi già completati per scovare ogni singolo segreto. L’intero racconto non si vuole mai prendere sul serio nemmeno una volta, con i dialoghi che rendono particolarmente evidente che quella che stiamo affrontando in LEGO Bricktales è una scusa per permetterci di passare da una missione all’altra. Questo perché insieme al nostro affidabile partner robotico Rusty saremo gli unici in grado di possedere un potere molto speciale: la costruzione, protagonista della seconda e vera fase di gameplay.

Proprio come quando acquistiamo un set a tema nella vita reale, dovremo realizzare un particolare oggetto utilizzando esclusivamente i mattoncini a nostra disposizione. C’è solo una sottile differenza che distingue questo videogioco dai set che costruiremo davvero — a parte la differenza tra reale e virtuale, si intende — ovvero dovercela cavare letteralmente da soli.

LEGO Bricktales ci dirà infatti che cosa dovremo costruire, come per esempio una scala o una piramide, ma senza mai realmente darci le istruzioni o alcun indizio.

Non mancherà la giusta dose di umorismo.

Una decisione presa di proposito dal team di sviluppo, in quanto permette di stimolare la già citata creatività degli utenti: spesso potrete infatti ideare più di una soluzione per realizzare la vostra costruzione, il che significa che spesso vi ritroverete con mattoncini in eccesso.

Il lato negativo, e non è da poco per un titolo riservato chiaramente anche a un pubblico giovane, è la concreta possibilità di abbandonare il giocatore a sé stesso, dato che l’unico aiuto che riceveremo in tutto il gioco sono alcuni tutorial che, in realtà, appaiono troppo semplici e potrebbero addirittura confondere le idee agli utenti.

Mattoncini personali

Se riuscirete a portare a termine l’impresa, sarete premiati con un bonus che interesserà gli utenti interessati ad avere maggiori possibilità di controllo: si sbloccherà infatti la cosiddetta modalità «creativa» per ogni puzzle.

Questo ci permetterà di modificare ulteriormente le nostre costruzioni, non solo avendo accesso a un numero illimitato di pezzi, ma personalizzandole con ulteriori oggetti e mattoncini aggiuntivi. In questo modo, potremo davvero dare il nostro contributo personale ai diorami realizzati dal team di sviluppo: uno degli aspetti più affascinanti, del resto, è quello di vedere la nostra costruzione proprio nel mondo di gioco.

Non è un caso che i puzzle ci chiederanno spesso di condurre esperimenti per verificare se il nostro lavoro resisterà saldamente o se è effettivamente attraversabile dal nostro avatar: questo servirà a impedire di trovarci in situazioni di “softlock” a causa di costruzioni errate.

Tuttavia, pur essendo un gioco che intende promuovere la creatività, abbiamo spesso dovuto fare i conti alcuni limiti troppo stringenti: spesso i puzzle ci richiederanno di partire da una base stabilita, invece di consentirci di utilizzare il nostro ingegno per ideare soluzioni originali.

Questo aspetto, unito alla totale assenza di indizi o potenziali aiuti, potrebbe inevitabilmente creare frustrazione e alienare i giocatori, vanificando tutti gli sforzi realizzati fino a quel momento per rendere il titolo rilassante. Per quanto l’idea di offrire una sfida sia particolarmente apprezzata, riteniamo si tratti di un’ingenuità di non poco conto, trasformando un’esperienza senza pensieri in una snervante. Un vero peccato, perché in realtà le idee di gameplay sono solide e meriterebbero un maggiore approfondimento da parte del team.

Alcune costruzioni dovranno essere testate.

Sebbene LEGO Bricktales non sia chiaramente un titolo tripla-A, è impossibile non vedere tutta la passione che il team ha riservato nel confezionare uno dei prodotti probabilmente più originali di questo 2022, limitato da alcune scelte di gameplay che non gli permettono di esprimere tutto il suo potenziale.

Siamo però convinti che gli affascinanti diorami 3D — pur non presentando ambientazioni particolarmente ricercate o originali — e la possibilità di realizzare costruzioni uniche siano comunque aspetti più che sufficienti per convincere i più grandi fan dei LEGO a dare almeno una chance a questo prodotto, che consigliamo di assumere a piccole dosi per un maggiore coinvolgimento e divertimento.

Versione recensita: PC