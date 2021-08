In-Sane è la prima Accademia in Italia per diventare davvero un influencer

Diventare un influencer, occupandosi delle proprie passioni, è un sogno di moltissimi. Riuscire ad affermarsi, però, può essere molto difficile se non si sa come orientarsi in un mondo vasto come quello della Rete, a meno di non aprirsi a percorsi formativi tenuti da professionisti del settore. È proprio per questo che nasce In-Sane Academy, la prima accademia italiana online dedicata al mondo dei social network e che offre un percorso di formazione per diventare influencer.

L’Accademia vanta gli oltre dieci anni di esperienza di Roberto Buonanno, manager che affianca le più famose star del web e che è pronto a raccontare e insegnare quale sia la via per diventare un influencer.

Oggi, infatti, è l’influencer a essere uno dei punti di riferimento per le aziende che intendono raggiungere un vasto pubblico: parliamo quindi di una vera e propria professione e, da fine agosto, potrete migliorarvi grazie al percorso mirato della In-Sane Academy.

Un’accademia italiana per influencer

Lo scopo della In-Sane Academy è quello di creare una generazione di leader digitali consapevoli.

«Guideremo l’aspirante influencer passo per passo nella sua ascesa al successo. Insegnando non solo la strategia e i trucchi che stanno alla base del trionfo dei migliori Influencer italiani , ma pure come mantenere una carriera duratura» spiega il team capitanato da Buonanno.

«Un buon influencer non lancia frecce in aria. La strategia è parte essenziale, sia nel processo di costruzione che di mantenimento della carriera, proprio per questo chi desidera diventare un imprenditore digitale ha bisogno di acquisire le giuste competenze».

Fondamentale, insomma, essere debitamente formati per fare in modo che quello da influencer si traduca in un lavoro in cui si è imprenditori di se stessi.

Per fare in modo che questo accada, però, visti i mercati in rapida evoluzione è sempre importante anticipare i cambiamenti e le tendenze, per trovarsi un passo in avanti rispetto ai propri competitor. Difficile a farsi da soli, ma con un team di esperti come quello di In-Sane la strategia vincente e collaudata con i più grandi influencer è a portata di mano.

Potete partecipare al webinar gratuito che aiuterà gli aspiranti influencer a capire come iniziare ad intraprendere fin da subito la loro carriera di successo: l’appuntamento è fissato per il 30 agosto alle ore 21.00 italiane.

Chi è Roberto Buonanno

Oltre che manager dei più grandi influencer in Italia, Roberto Buonanno è anche fondatore e titolare di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi al mese. Alla guida di 3Labs, è anche direttore di SpazioGames.it, la storica testata specializzata in critica videoludica.

Roberto Buonanno

È anche titolare di Tom’s Network – ora In-Sane Management – agenzia di management di cui fanno parte influencer come CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e molte delle più popolari web stare italiane.

Con le sue aziende nel mondo degli influencer e dell’informazione Roberto ha generato oltre 25 milioni di euro nel corso degli ultimi anni.

L’annuncio della In-Sane Academy ha attirato l’attenzione di diversi grandi nomi del settore: tra questi anche Francesco Facchinetti che, entusiasta del progetto ideato da Roberto Buonanno, ha partecipato come ospite a un suo intervento.

Il webinar gratis di In-Sane Academy

Le domande su quale sia il percorso per diventare un influencer sono numerose: cosa serve per renderlo un lavoro? Che competenze dovrei avere? E, soprattutto, tutti possono essere influencer?

Con le sue conoscenze e la sua esperienza sul campo, Roberto Buonanno può svelare il sistema per diventare il prossimo influencer, in un percorso che ha già permesso alle star del web di guadagnare milioni di euro partendo da zero.

Di recente, ad esempio, Alessandro Daminato e Pietro Di Lorenzo hanno deciso di concedersi, mentre avevano un impiego come camerieri, di tentare la via dell’influencer: oggi li conoscete come Ale & Pie’ e hanno messo insieme un milione di follower su TikTok in tre mesi, grazie alla strategie di Roberto, contando su 67,81 milioni di utenti attivi sui loro contenuti ogni giorno, a livello globale.

Se volete scoprire come diventare il prossimo imprenditore digitale, allora, il webinar di In-Sane Academy con Roberto Buonanno vi aspetta e, ricordate, non è mai davvero questione di follower: questo è il momento perfetto per partire con la propria attività, anche se ci si è avvicinati da poco a questo mondo.