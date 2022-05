I protagonisti dei soulslike puzzano? Qualcuno ci ha fatto uno studio, davvero

Il genere dei soulslike è sicuramente uno dei più in voga negli ultimi tempi, grazie anche e soprattutto al successo dei giochi targati FromSoftware.

Da Dark Souls ad Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon), c’è davvero l’imbarazzo della scelta, sebbene sembra proprio che qualcuno sia andato ben oltre.

Se i titoli appartenenti al genere quindi non mancano di certo, invece di decidere quale gioco, PNG o boss sia il migliore, un giocatore ha deciso di accettare la sfida di scoprire quale protagonista dei soulslike puzzi di più.

Considerando che i souls sono tutti ambientati in un qualche mondo fantasy, le docce sono purtroppo latitanti. Prima che Elden Ring permettesse l’uso del sapone nel gioco, non c’era nessuna animazione di un personaggio che si pulisse.

Questo probabilmente indica che tutti i protagonisti dei souls puzzano, e questa è una delle conclusioni a cui è giunto un utente di Twitter con parecchio tempo libero (via Game Rant).

Oltre a capire che probabilmente tutti i protagonisti dei vari soulslike emettono un aroma non troppo piacevole, il fan in questione è andato oltre per decidere quali personaggi puzzano in maniera assoluta e inequivocabile.

Il calcolo è stato effettuato utilizzando i dati interni della “distanza del naso” dei nemici nei vari souls, un modo sorprendentemente reale in cui gli NPC possono sentire l’odore di un nemico e determinare la sua distanza.

Questo è un fattore che influisce anche sull’approccio furtivo di un giocatore di Elden Ring, ad esempio, ragion per cui si tratta di un calcolo realistico.

It's that time again: let's calculate who the worst smelling FromSoft protagonist is.

Higher numbers = smellier:

Dark Souls 3: 43.8

Dark Souls 1: 39.9

Sekiro: 36.2

Demon's Souls: 36.1

Bloodborne: 28.3

Elden Ring: 26.8

Wow! Guess the tarnished is putting that soap to good use. pic.twitter.com/0uE6P5fkOj

— king bore haha/geeeeeorge (@king_bore_haha) May 23, 2022