Huawei Matebook X Pro 2021 a un prezzo imbattibile su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook leggero, trasportabile e adatto per svolgere soprattutto in sicurezza tutte le vostre operazione per la produttività personale, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottimo computer portatile Huawei Matebook X Pro 2021 a un prezzo da non lasciarsi assolutamente sfuggire!

Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 è animato dal processore Intel i7-1165G7, accompagnato da 16 GB di RAM e 1 TB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,33Kg, il tutto in soli 14,6mm di spessore.

Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 è dotato di un ottimo display IPS da 13,9″ a risoluzione 3000×2000 pixel in formato 13:3che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva grazie al rapporto del 91% tra schermo e corpo.

Nel caso possediate anche uno smartphone Huawei, il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 supporta la funzionalità Huawei Share, tramite la quale è possibile instaurare una collaborazione multischermo tra il dispositivo mobile e il computer portatile, consentendo l’interazione in tempo reale tra i sistemi e il trasferimento di file e foto in tutta comodità.

Solitamente il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 viene proposto a 1.899€, ma oggi potete acquistarlo a soli 1.399€, risparmiando ben 500€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente moderno ad un prezzo imperdibile!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Acquista ora Huawei Matebook X Pro 2021 a 1.399€ anziché 1.899€ , sconto del 26% «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon