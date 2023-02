Gran Turismo 7 per PS5 ora a un prezzo super! 35% di sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di Gran Turismo 7 a un prezzo davvero imperdibile!

Gran Turismo 7 introduce molte novità, in particolare un sistema meteorologico molto avanzato che rende le gare ancora più coinvolgenti. Tuttavia, non mancano i classici circuiti, come Trial Mountain e High-Speed Ring, dove gli appassionati potranno tornare a sfrecciare con la propria auto preferita.

GT Mode, la modalità Simulazione, è tornata in auge in Gran Turismo 7, portando un livello di realismo ancora maggiore alla classica Carriera. Questa modalità, già presente nei vecchi capitoli del franchise, prevede di ottenere patenti per partecipare a specifici eventi e di guadagnare trofei per sbloccare nuove competizioni. Inoltre, per acquistare nuove auto e migliorare quelle già possedute, sarà necessario spendere la valuta in-game guadagnata durante le gare.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Gran Turismo 7 fa tornare la modalità carriera che i giocatori avevano richiesto a gran voce […] si nota in modo lapalissiano quanto si tratti di un gioco raffinato, semplicemente perfetto per i cultori dell’automobilismo, realizzato con grandissima cura per i particolari. L’online con base mutuata da Gran Turismo Sport e il supporto continuativo garantiranno lunga vita al gioco […]».

Oggi potete portarvi a casa la versione PS5 di Gran Turismo 7 a soli 49,99€, rispetto agli usuali 76,60€ di listino, con uno sconto del 35% e un risparmio reale di 26,61 euro. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato!

