Giradischi bluetooth multifunzione quasi a metà prezzo su Amazon!

Avete bisogno di uno giradischi per leggere i vostri album su vinile, ma che all’occorrenza può diventare uno speaker Bluetooth? Oggi abbiamo il prodotto che fa al caso vostro! Infatti, attualmente, sul noto portale e-commerce Amazon il giradischi DIGITNOW viene proposto a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il giradischi multifunzione DIGITNOW, oltre a fungere da giradischi con due altoparlanti stereo, è dotato di un ricevitore Bluetooth integrato e diventa un vero e proprio speaker wireless una volta collegato senza fili ad un dispositivo esterno, come lo smartphone.

Il giradischi multifunzione DIGITNOW è utile anche per far il backup dei vostri vinili. Infatti, collegandolo al PC potrete registrare i vostri dischi preferiti e convertirli in formato WAV (per la massima qualità) o MP3, così da archiviarli e riprodurli in altri dispositivi.

Il giradischi multifunzione DIGITNOW è dotato di tre velocità (33/45/78) con trasmissione a cinghia e offre un’uscita audio indipendente per un facile collegamento ad amplificatori o un altro set di altoparlanti. Inoltre, non manca un ingresso AUX per collegare dispositivi audio esterni. Il giradischi multifunzione DIGITNOW dispone anche di lettore di audiocassette con funzione di espulsione e avanzamento rapido.

Solitamente, il giradischi DIGITNOW viene proposto a 89,99€, ma oggi potrete averlo a soli 49,99€, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di 40€! Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un prodotto multifunzione che farà sicuramente la sua figura all’interno della vostra stanza adibita all’ascolto della musica, risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

