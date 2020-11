Il gioco di lancio di PS5 Sackboy: A Big Adventure accoglierà la co-op online più avanti, con una patch

Tra i titoli di lancio che i giocatori su PlayStation 5 potranno portare a casa dal day-one della console figura anche il platform Sackboy: A Big Adventure, nuova fatica di Sumo Digital dedicata agli adorabili personaggi nati da Media Molecule e dal loro LittleBigPlanet.

Il gioco sarà disponibile sia su PS4 che su PS5 ma, apprendiamo da PlayStation Blog, chi vuole giocarlo con la cooperativa online dovrà aspettare. Al lancio, infatti, questa funzionalità non sarà disponibile, ma sarà integrata con una patch entro la fine del 2021.

Sackboy: A Big Adventure sarà dal 12 novembre su PS4 e PS5

Come spiegato dagli sviluppatori, questo aggiornamento includerà anche il multiplayer cross-generazionale tra PS4 e PS5, oltre al trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5 – in caso iniziaste la vostra avventura in una e voleste proseguirla nell’altra.

«Capiamo che questo sarà deludente per quelli di voi che sperano di sfruttare la funzionalità multiplayer online al momento del lancio e apprezziamo la pazienza» ha spiegato Ned Waterhouse, design director del gioco per Sumo Digital. «Grazie per la vostra comprensione e non vediamo l’ora di celebrare il lancio di Sackboy: Una Grande avventura!».

Dal lancio sarà comunque possibile giocare in cooperativa locale (la tradizionale couch co-op) in party da due a quattro giocatori – così da godervi anche i livelli che sono appositamente pensati proprio per la co-op.