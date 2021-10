Game And Watch Super Mario Bros. a un prezzo da Black Friday tra le offerte del Solo per oggi MediaWorld

Tornano anche oggi, giovedì 21 ottobre, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la console portatile , che attualmente potete portarvi a casa a soli 34,99€, rispetto ai 49,99€ di listino, per un risparmio reale di 15€.

La console portatile NINTENDO Game & Watch: Super Mario Bros è ispirata ai Game and Watch originali degli anni ’80, che includevano un gioco ed erano utilizzabili anche come orologio.

Oltre a offrire la possibilità di giocare ai classici Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (pubblicato in Giappone con il titolo di Super Mario Bros. 2) e a una versione speciale di Ball che ha Mario come protagonista, NINTENDO Game & Watch: Super Mario Bros funziona anche da orologio e include 35 piccole sorprese da scoprire, inclusi alcuni camei degli amici e nemici di Mario. Tenete d’occhio la console anche quando non siete impegnati a salvare la Principessa Peach per scoprirli tutti.

La serie Game and Watch originale ha venduto più di 43 milioni di esemplari in tutto il mondo e la versione NINTENDO Game & Watch: Super Mario Bros è dotata di una moderna pulsantiera +.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld