Forza Horizon 5 potrebbe arrivare molto presto

Forza Horizon 5 potrebbe arrivare prima del previsto secondo quanto riferito dal giornalista (e insider) di VentureBeat, Jeff Grubb.

Ma non solo: il gioco potrebbe addirittura vedere la luce prima del nuovo Forza Motorsport, annunciato la scorsa estate di quest’anno ma successivamente sparito dai radar.

Uno screen di Forza Horizon 4.

Sempre Grubb prevede inoltre un’uscita per il 2021 per il nuovo racing game open world, ovviamente su console Xbox Series X|S. Ecco le sue parole ascoltate nel corso di un podcast di PSVG (via Twitter):

Il nuovo Forza Motorsport è stato già annunciato alcuni mesi fa, ma credo che potremmo vedere il prossimo Forza Horizon prima di quel titolo, e che questi potrebbe arrivare il prossimo anno.

Chiaramente, non si tratta assolutamente di una conferma che Playground farà effettivamente uscire il nuovo Forza Horizon prima del tempo, bensì di una “lieta voce di corridoio” che farà vibrare tutti i fan della serie.

Sicuramente, l’idea di un racing a mondo aperto che sfrutti a dovere le capacità di Series X è un’idea che non ci dispiace affatto.

Presentato da Microsoft all’Xbox Games Showcase di luglio 2020, il nuovo Forza Motorsport sarà una «reimmaginazione» della serie. Come spiegato da Dan Greenawalt, creative director del franchise Forza, il gioco annunciato mesi fa introdurrà «l’opportunità di connettere i nostri giocatori all’universo di Forza e l’uno con l’altro come mai prima d’ora». Ci saranno anche nuovi concept di gameplay che aiuteranno i giocatori a connettersi senza uscire dal titolo vero e proprio.

Per il momento, per lo meno per quanto riguarda Forza Horizon 5, restiamo in attesa di una eventuale data d’uscita (con ulteriori particolari che dovrebbero arrivare prossimamente).