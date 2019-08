Fortnite, disponibile l’aggiornamento 10.10

Nonostante fosse previsto durante la giornata di ieri, oggi Epic Games ha finalmente rilasciato il nuovo aggiornamento per il suo Fortnite.

L’update, che porta il battle royale alla versione 10.10, è infatti disponibile a partire da ora.

Tra le novità incluse troviamo una nuova zona, visto che una ‘fenditura’ ha riportato indietro nel tempo l’ambientazione dei ‘Grandi Magazzini’ trasformandola in ‘Corso Commercio’.

Ma non solo: la ‘Modalità a Tempo Corsa del mondo‘ permetterà a quattro squadre di sfidarsi per raccogliere monete, con la possibilità di rigenerazione per 16 giocatori. Vincerà chi arriverà a quota 30.

Fortnite è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOSe Android.

Trovate tutte le notizie, i video e gli articoli riguardanti il gioco nella nostra scheda.

Fonte: GN