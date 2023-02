FIFA 23 e altri giochi Electronic Arts con sconti sino al 63%!

Se stavate attenendo l’occasione perfetta per recuperare qualche titolo pubblicato da Electronic Arts a buon prezzo, allora abbiamo l’offerta che fa al caso vostro! Infatti, attualmente, il famoso portale di e-commerce Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare diversi titoli del noto publisher a prezzi molto convenienti.

Ad esempio, tra i diversi videogame in offerta trovate Fifa 23, che attualmente potete portarvi a casa a soli 32,57€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, con uno sconto del 53% e un risparmio reale di 37,42€.

L’innovativo HyperMotion 2 è la caratteristica principale di Fifa 23. Questo nuovo sistema di movimento consente ai giocatori di interagire con il campo e con gli altri membri della squadra in modo più naturale e fluido, rendendo il gioco ancora più realistico e coinvolgente. Non dovrete più preoccuparvi di perdere il controllo della palla o di rimanere bloccati in una situazione critica: HyperMotion 2 vi aiuterà a muovervi con la massima fluidità, in modo da poter raggiungere l’obiettivo desiderato.

Con Fifa 23, l’esperienza di gioco diventa ancora più coinvolgente grazie alla grafica migliorata. Ogni dettaglio è stato curato con estrema precisione, per rendere il gioco il più realistico possibile. Dalle fasi pre-partita all’incontro sul campo, ogni momento del gioco è reso ancora più spettacolare e coinvolgente dalla grafica ultra-realistica di Fifa 23. il titolo offre anche una maggiore personalizzazione dei personaggi, consentendo ai giocatori di creare squadre uniche e personalizzate.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati. La scelta di optare per un approccio più arcade e frenetico a 360°, unito a qualche passo indietro sul fronte simulativo in senso stretto, farà storcere il naso a una buona fetta di giocatori, ma la sensazione è che siano i primi segnali in direzione di un futuro pronto a rompere con la tradizione“.

