Epic Games Store: il nuovo gioco gratis vi aspetta!

Anche questo giovedì Epic Games porta avanti la sua politica che fa ottenere giochi gratis ogni settimana: questa volta si tratta di un singolo titolo, ma si recupererà nei prossimi giorni, quando ne saranno resi disponibili di ulteriori.

Il gioco gratis di questa settimana è The Textorcist: si tratta di un action indie, disponibile proprio da oggi e lanciato con uno sconto del 100% sul suo prezzo, che vi permette di destreggiarvi tra esorcismi e proiettili che vogliono farvi fuori. Sviluppato da Headup, il titolo avrebbe normalmente un prezzo di 14,99€, che potete risparmiare per aggiungerlo alla vostra collezione senza esborsi.

Il prossimo giovedì, invece, saranno disponibili gratis Elite: Dangerous e The World Next Door.

Come riscattare il gioco gratis

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.