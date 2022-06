DualSense Midnight Black per PS5: sconto del 22% su Amazon!

Se stavate pensando di acquistare un nuovo controller DualSense così da giocare ai titoli multiplayer in locale con i vostri amici e magari lo desiderate di una colorazione diversa da quella standard, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente Amazon offre la possibilità di portarsi a casa il bellissimo DualSense in colorazione Midnight Black a un prezzo eccezionale!

Questi controller, che si abbinano anche alle relative cover ufficiali realizzate da Sony per PS5, mantengono tutte le caratteristiche chiave che hanno reso l’originale piuttosto apprezzato ed innovativo, come l’implementazione del feedback aptico e dei grilletti adattivi, in grado di immergere maggiormente i giocatori all’interno dell’azione a schermo. Dalla sensazione di piegare un arco a schiacciare i freni in un’auto da corsa, sentirete una vera e propria connessione fisica con le vostre azioni nel gioco.

I controller DualSense per PS5 presentano, oltre a un microfono integrato, anche un ingresso cuffie per ascoltare l’audio dei vostri videogiochi preferiti per immergervi ulteriormente nell’azione. Grazie al tasto “Crea”, potrete salvare i momenti di gioco più importanti e trasmettere le vostre sessioni in tempo reale. I controller DualSense per PS5 si ricaricano tramite la porta USB Type-C, sia collegandoli direttamente alla PS5 o qualsiasi altro caricatore (anche quello per cellulare).

Solitamente il controller DualSense per PS5 in colorazione Midnight Black viene proposto a 80,60€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 62,99€, per un risparmio reale di quasi 18€ e uno sconto del 22%. Sfruttate questa occasione per recuperare questo accessorio a prezzo scontato così da giocare più liberamente con i vostri amici.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.