DualSense Edge: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Lo scorso agosto, Sony ha annunciato ufficialmente il nuovo controller DualSense Edge, versione di alta fascia del joypad standard di PS5 pensata per i videogiocatori più esigenti.

DualSense Edge è dotato di una vasta gamma di opzioni di personalizzazione basate su hardware e software, tra cui la rimappatura dei tasti, la possibilità di regolare con precisione la sensibilità delle levette e i grilletti, le opzioni per passare da un profilo di controllo all’altro e un’esclusiva interfaccia utente sul controller.

Ecco le novità di DualSense Edge:

Controlli ultra personalizzabili : è possibile rimappare o disattivare specifici pulsanti di input e perfezionare la mira regolando la sensibilità della levetta e le zone morte.

: è possibile rimappare o disattivare specifici pulsanti di input e perfezionare la mira regolando la sensibilità della levetta e le zone morte. Possibilità di salvare più profili di controllo : una volta trovate le impostazioni di controllo ideali sarà possibile salvarle in profili univoci e scambiarli al volo.

: una volta trovate le impostazioni di controllo ideali sarà possibile salvarle in profili univoci e scambiarli al volo. Interfaccia utente sul controller: il pulsante dedicato al profilo utente permette di passare rapidamente tra i profili di controllo preimpostati, regola il volume di gioco e altro.

il pulsante dedicato al profilo utente permette di passare rapidamente tra i profili di controllo preimpostati, regola il volume di gioco e altro. Cappucci degli stick e pulsanti posteriori intercambiabili: DualSense Edge avrà tre tipi di cappucci degli stick intercambiabili per avere la massima presa e stabilità, così come per le levette personalizzabili.

DualSense Edge avrà tre tipi di cappucci degli stick intercambiabili per avere la massima presa e stabilità, così come per le levette personalizzabili. Moduli stick sostituibili: ogni singolo stick può essere sostituito, così da avere sempre il miglior hardware possibile.

Ecco un elenco dettagliato di tutto ciò che sarà incluso nella custodia di trasporto:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

Il debutto sul mercato del nuovo DualSense Edge è previsto per il prossimo 26 gennaio. Il prezzo sarà decisamente importante, in quanto DualSense Edge costerà 239,99€ – quasi come una mezza PlayStation 5 – mentre i moduli levetta sostituibili saranno disponibili lo stesso giorno a un prezzo di vendita consigliato di 24,99€.

Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.