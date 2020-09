Crash Bandicoot 4: It’s About Time avrà una modalità versus e co-op (quindi preparatevi)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è in uscita tra pochissimi giorni, portando il celebre peramele arancione alla sua quarta avventura ufficiale.

A quanto pare, però il gioco avrà al suo interno nientemeno che il multiplayer competitivo e cooperativo locale. Stando infatti a quanto reso noto da IGN Spagna (in un articolo ora rimosso), le modalità di gioco presenti in Crash 4 supporteranno da due a quattro giocatori, con Crash, Coco, Fake Crash e Fake Coco come personaggi giocabili.

Un'immagine di Crash Bandicoot 4.

Ecco le opzioni che saranno rese disponibili in queste nuove modalità multigiocatore inedite:

Bandicoot Battle (Competitivo)

Checkpoint Race: una serie competitiva di gare fino a quattro giocatori, in cui ciascun partecipante dovrà competere per il miglior tempo ad ogni checkpoint. Chi ottiene il maggior numero di checkpoint vince. Gli sfidanti saranno presenti sotto forma di “fantasmi”, in stile racing game.

Crate Combo: Ottieni più punti possibile rompendo quante più scatole possibile. Il valore in punti di ogni scatola aumenta per ogni scatola che rompi, fino a 32 punti per scatola. Rompi le scatole il più velocemente possibile per mantenere la combo attiva prima che il contatore si esaurisca e azzeri il valore dei punti. La battaglia termina quando raggiungi un checkpoint (oppure vieni sconfitto).

Pass N. Play (Cooperativo)

Questa è una modalità cooperativa che consente a un massimo di quattro giocatori di passare il controllo da un giocatore all’altro durante i principali livelli della storia del gioco, sia nelle versioni standard che nelle varianti della modalità N. Verted.

Sembra inoltre che queste modalità non offriranno classifiche online e che le statistiche verranno quindi totalmente azzerate dopo una sessione di gioco.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà per PlayStation 4 e Xbox One il 2 ottobre prossimo. Una demo è ora disponibile per gli utenti che hanno preordinato il gioco digitalmente (l’abbiamo provata per voi pochi giorni fa).