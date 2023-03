Cosa cambia con la rarità dell’equipaggiamento in Wo Long: Fallen Dynasty

Durante la vostra avventura in Wo Long: Fallen Dynasty, potreste rivelarvi particolarmente fortunati e trovare equipaggiamento di qualità superiore, corrispondente a una rarità più elevata.

La rarità di un oggetto può variare da 1 stella fino a 4 stelle, mentre i più elusivi equipaggiamenti a 5 stelle saranno disponibili soltanto nel New Game Plus alla difficoltà più elevata disponibile.

Ma che cosa cambia esattamente con la rarità di un oggetto? In questa guida vi spiegheremo quali sono tutte le differenze, che apparentemente potrebbero sfuggirvi e che invece vale la pena di tenere in considerazione.

Quali sono le differenze tra le rarità in Wo Long: Fallen Dynasty?

Prima che iniziate la vostra avventura in Wo Long Fallen Dynasty (lo trovate su Amazon), riteniamo molto importante fare una doverosa premessa: la rarità di un’arma, di un’armatura o di un accessorio non cambierà le sue proprietà principali, né il suo peso o la resistenza.

Le differenze sono invece molto più intricate e riguardano la quantità di effetti speciali associati a quel determinato equipaggiamento che utilizzerete in battaglia.

Un equipaggiamento che ha la semplice rarità di 1 sola stella presenterà infatti un solo effetto speciale, ma gli slot aumenteranno in base alla quantità di stelle presenti sull’arma, armatura o accessorio che avete individuato.

In altre parole, potrete avere un massimo di 5 effetti speciali con gli equipaggiamenti più rari: ciò significa che il vostro set diventerà molto più efficace in battaglia e vi permetterà di avere la meglio contro i nemici più pericolosi.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il bonus che è possibile applicare alle armi: a partire dalla rarità 3 stelle, le arti marziali associate a un equipaggiamento combattivo diventeranno infatti due, e non più una come solitamente presenti nelle versioni più comuni.

Se volete provare anche voi ad avere a disposizione fin da subito gli strumenti con la rarità più elevata disponibili nel gioco, provate a battere i nemici con il Morale più alto o a indossare equipaggiamento in grado di aumentare la vostra statistica di fortuna: non a caso, avrete bisogno di tutto l’aiuto possibile per riuscire in questa impresa.