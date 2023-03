Le sfide di Wo Long: Fallen Dynasty sono particolarmente impegnative e potrebbero mettere alla prova anche i giocatori più esperti, ma fortunatamente avrete a disposizione numerosi strumenti per rendere le vostre battaglie un po’ meno ardue.

In questo avvincente soulslike potrete infatti migliorare le vostre statistiche guadagnando Forza Vitale, una valuta che fungerà in sostituzione dei punti esperienza.

Come in ogni gioco action che si rispetti, esistono anche alcuni piccoli trucchi per poter guadagnare facilmente l’esperienza di cui avrete bisogno: in questa guida vi spiegheremo dunque come aumentare di livello velocemente.

Come salire di livello velocemente in Wo Long: Fallen Dynasty

Sconfiggete tanti nemici

Il miglior metodo per farmare Forza Vitale è indubbiamente quello di sconfiggere i nemici che ritenete non essere impegnativi: anche dopo averli sconfitti, i mostri di Wo Long Fallen Dynasty (lo trovate su Amazon) respawneranno sempre sul terreno di scontro.

Se memorizzerete dunque le loro posizioni, potrete sempre assicurarvi una facile quantità di Forza Vitale: naturalmente, se avrete bisogno di esperienza più elevata, dovrete aumentare il rischio e mettervi alla prova con mostri sempre più impegnativi.

Riposate il più possibile

Ricordatevi inoltre di riposare il più possibile dal menù della bandiera: questa operazione permetterà il respawn istantaneo dei vostri avversari, così da accelerare ulteriormente la vostra operazione di farming.

Giocate online

Se aveste però bisogno di un boost aggiuntivo, non possiamo che consigliarvi di giocare sempre online: con un gruppo esperto sarete in grado di ripulire velocemente le mappe, reclamando per voi allo stesso tempo la Forza Vitale di nemici uccisi da altri giocatori in rete.

Attenti agli oggetti da raccogliere

A volte potreste anche essere in grado di guadagnare esperienza senza uccidere alcun mostro: controllate accuratamente il terreno per la presenza di oggetti da raccogliere, perché alcuni strumenti vi permetteranno di guadagnare istantaneamente Forza Vitale.

Spendete i punti esperienza

L’ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi in questa guida è di non tenere inutilizzati troppo a lungo i vostri punti esperienza, altrimenti rischierete al vostro minimo errore di perderli dopo una vostra morte.

Se doveste anche voi cadere in battaglia, ricordatevi che potrete recuperare immediatamente tutta l’esperienza raccolta dopo esservi vendicati, ma dovrete fare attenzione a non morire nuovamente prima del dovuto.