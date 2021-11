Black Friday GameStop; sconti eccezionali su console, videogiochi e accessori

Il Black Friday 2021 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 26 novembre, Gamestop ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 29 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli!

Tornando alle offerte, tra i vari videogiochi proposti a prezzo scontato troviamo l’apprezzatissimo Animal Crossing: New Horizons, titolo nel quale Tom Nook ha lanciato una nuova iniziativa imprenditoriale: il nuovo iperesclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc, che ci trasporterà su un’isola sulla quale potremo goderci una vita pacifica e rilassata all’insegna della creatività e del fascino. Quello che il titolo ci chiede è di concederci per qualche minuto, ora (o anche ore) di lasciare andare ogni problema e di concentrarci sulla vita quasi fiabesca di questo mondo di gioco.

Ma non è tutto, oltre a diversi giochi Nintendo a prezzi scontati, come l’apprezzatissimo The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild o il recente Pokémon Diamante Lucente, sono presenti anche titoli PS5 di sicuro interesse, come il recente Marvel’s Guardians of the Galaxy, o Resident Evil Village, ultimo capitolo della celeberrima serie horror Capcom. Le offerte continuano sulle console, tra le quali troviamo XBOX SERIES S, e titoli per PC, come Biomutant e Hitman 3.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione per vedere l’elenco completo delle offerte in corso, segnalandovi che nuovi prodotti si aggiungeranno nel corso delle prossime giornate. Infine, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione