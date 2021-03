Bambino chiama la polizia (per una password Xbox)

I videogiochi sono ad uso e consumo di grandi e piccini, in base ovviamente ai militi di età imposti dal gioco stesso. Per i bambini più piccoli, tuttavia, è responsabilità dei genitori il genere di titoli a cui hanno accesso i loro figli, sebbene a volte possa crearsi qualche episodio particolarmente grottesco, come quello che stiamo per raccontarvi.

La polizia di Halton ha recentemente riferito sulla loro pagina Twitter ufficiale (via Game Rant) che un bambino non ha preso troppo bene i limiti parentali imposti dai suoi genitori. Il ragazzino in questione ha infatti chiamato il 911 per denunciare la madre per un “crimine” davvero singolare, ossia quello di aver cambiato la password della sua Xbox.

Never thought we'd have to say this but here we are. Mom changing your Xbox password is NOT a reason to call 911. Yes, this happened.

^ra pic.twitter.com/Hlf1odFRfW — Halton Police (@HaltonPolice) March 9, 2021

Visto e considerato che l’incidente riportato non è (ovviamente) un reato perseguibile in alcun modo, la madre del bambino non è stata arrestata, né tanto meno incriminata. Proprio il bambino, invece, potrebbe essere accusato giuridicamente per la chiamata ritenuta inopportuna, sebbene è altamente improbabile – per non dire impossibile – che qualcuno sporga denuncia in tal senso (specie la madre del giovane).

Non si sa molto sull’identità della cosiddetta “indagata”, né sulle generalità di suo figlio, visto che le chiamate ai servizi di emergenza, incluse quelle alla polizia di Halton, sono davvero tantissime. La speranza è che nessun altro bambino decida di emulare questo visto in questo imbarazzante episodio (e che magari i genitori siano in ogni caso sempre vigili sul da farsi).

Non è il primo caso “strano” che vi abbiamo raccontato questa settimana: pochi giorni fa, un prigioniero evaso è stato arrestato poco dopo aver deciso di andare a fare compere, più precisamente una copia di Call of Duty: Black Ops Cold War, stando a quanto riferito dalla polizia britannica delle West Midlands.