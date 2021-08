Aruba è sponsor ufficiale dell’eSport Palace di Bergamo

È tempo di un nuovo e importante sponsor ufficiale per l’eSport Palace di Bergamo: con una nota ufficiale, infatti, AK Management ha annunciato oggi di aver siglato una nuova partnership con Aruba, il gigante tra i cloud provider italiani e i primi nel Paese per i servizi di data center, web hosting, email, PEC e registrazione di domini.

L’accordo annunciato con Aruba ha lo scopo di promuovere la nuova product line Fibra di Aruba: si tratta di una connessione Fiber To The Home (FTTH) ad elevate performance e con grande stabilità, al servizio di un universo in espansione e crescita come quello degli eSport. Sappiamo, infatti, che la connessione può fare la differenza tra vittoria e sconfitta e che, per questo motivo, averne una affidabile e performante è fondamentale per poter esprimere pienamente il proprio talento.

Proprio per questa prospettiva, l’eSport Palace di Bergamo (via Carducci 4) è stato ritenuto il cuore pulsante del mondo degli eSport e il luogo ideale per mettere alla prova le potenzialità della fibra firmata Aruba.

Aruba è nuovo sponsor dell'eSport Palace di Bergamo

«Sono molto orgoglioso di accogliere Aruba tra i partner dell’eSport Palace» ha commentato Gabriele Sposato, direttore del marketing per Aruba. «Dal 1994 Aruba è sinonimo di web e servizi IT: sono milioni, ad oggi, i clienti italiani che ogni giorno usano strumenti digitali e applicazioni in cloud per comunicare e rendere più smart il proprio lavoro o la vita quotidiana. La Fibra di Aruba è ora un potente alleato per sessioni di gaming senza interruzioni e la sponsorizzazione dell’Esport Palace ci dà la possibilità di avvicinare al brand Aruba tutti gli appassionati di Esport».

Soddisfatta anche AK, che nelle dichiarazioni di Alessio Cicolari, CEO di AK Esports, spiega:

Sono molto orgoglioso di accogliere Aruba tra i partner dell’eSport Palace. Nonostante i tempi duri che stiamo affrontando, AK Esports non si è mai arresa, rinnovandosi, adattandosi alle difficoltà e continuando ad organizzare tornei di caratura mondiale. Non vi è quindi gioia più grande nel vedere una società così importante e solida come Aruba muovere i primi passi negli eSport, riconoscendo a pieno titolo gli sforzi ed i risultati ottenuti dal nostro team: giovane, dinamico ed intraprendente.

L’idillio avrà effetto immediato già dalla 24 Hours eSports Marathon 2021: la speciale competizione si terrà dall’11 al 12 settembre per il secondo anno e coinvolgerà Fortnite, Assetto Corsa, League of Legends e Call of Duty: Warzone.

I partecipanti si contenderanno a suon di sfide il montepremi di 10.000€ messo in palio dall’organizzazione per il torneo, che sarà trasmesso anche online sul canale Twitch ufficiale dell’eSport Palace.