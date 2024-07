Volante Logitech G29 Driving Force con cuffie a 249€!

Il set comprendente il volante Logitech G29 Driving Force con cuffie è attualmente in offerta su MediaWorld a soli 249€, rispetto al prezzo originale di 279,99€, permettendovi di risparmiare 30€ sull'acquisto. Questa offerta include consegna gratuita o ritiro senza costi aggiuntivi in negozio. Il set è progettato per offrire un'esperienza di guida estremamente realistica grazie anche ai suoi pedali reattivi, che permettono un controllo totale in gioco. La combinazione con le cuffie amplifica l'esperienza sonora, immergendovi completamente nei vostri giochi di corsa preferiti. Non perdete questa opportunità di portare il vostro stile di guida a un livello superiore con un volante da gaming di prima classe.

Vedi offerta su MediaWorld

Bundle volante Logitech G29 Driving Force + cuffie, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di corsa immersiva e realistica compatibile sia con PlayStation 3 che con PlayStation 4. Grazie alla precisione e alla qualità dei materiali, come i solidi cuscinetti a sfera in acciaio, le leve in acciaio inossidabile e il rivestimento in pelle del volante, questo set promette non solo prestazioni elevate, ma anche una durata e un comfort senza pari. Il ritorno di forza a due motori simula gli effetti di forza con una fedeltà sorprendente, permettendo agli utenti di percepire ogni spostamento del peso e ogni tipo di fondo stradale, arricchendo così ogni sessione di gioco con sensazioni incredibilmente vivide. Inoltre, la configurazione dei pedali regolabili aggiunge un ulteriore livello di realismo, consentendo una guida accurata grazie all'integrazione di acceleratore, freno e frizione.

Questo set è ottimale anche per chi desidera perfezionare il proprio stile di guida e la reattività nelle gare, grazie ai controlli di facile accesso e alla rotazione del volante di 900°, che rendono ogni azione più fluida e precisa. Con il fissaggio sicuro, non ci sono timori che il volante possa spostarsi durante le manovre più energiche, garantendo un'esperienza di gioco costante e affidabile. Si tratta di una proposta di valore per gli appassionati che vogliono elevare la propria esperienza di gioco a un livello superiore, godendo di un'immersività e una soddisfazione che solo un equipaggiamento di questa qualità può garantire.

In offerta su MediaWorld a 249€ anziché 279,99€, questo bundle rappresenta un'opportunità eccezionale per elevare il vostro setup di gioco. Il design di alta qualità, combinato con la precisione della tecnologia Logitech, garantisce un'esperienza di simulazione di guida senza precedenti. Se desiderate migliorare le vostre sessioni di gioco, questo set è il miglior upgrade possibile.

Vedi offerta su MediaWorld