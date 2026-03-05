Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul TP-Link M7000, la popolare saponetta WiFi 4G LTE che vi permetterà di restare connessi ovunque con velocità fino a 150 Mbps in download. Compatibile con tutti gli operatori italiani e in grado di condividere la connessione con fino a 10 dispositivi, è il compagno di viaggio ideale. Ora disponibile a soli 39,99€ invece di 59,99€, con uno sconto del 33%!

TP-Link M7000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TP-Link M7000 è la soluzione ideale per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una connessione internet affidabile e portatile. Si consiglia in particolare a viaggiatori, studenti, professionisti in smart working e a chiunque necessiti di condividere la connessione con più dispositivi contemporaneamente, fino a 10. Grazie al supporto 4G LTE con velocità fino a 150 Mbps e alla compatibilità con tutti i principali operatori italiani, tra cui Iliad, ho mobile e Kena, offre grande flessibilità senza vincoli di rete fissa.

Questo dispositivo soddisfa l'esigenza di connettività mobile senza compromessi, grazie alla batteria da 2000 mAh e alla modalità risparmio energetico integrata che ne prolunga l'autonomia. La configurazione è semplicissima: basta inserire una SIM e il hotspot è subito operativo. Con uno sconto del 33%, passando da 59,99€ a soli 39,99€, rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca una soluzione compatta, dal design premiato con il Red DOT Design Award, per restare connessi ovunque.

Il TP-Link M7000 è una saponetta WiFi 4G LTE compatta e portatile, con velocità fino a 150 Mbps in download. Supporta tutti gli operatori italiani, connette fino a 10 dispositivi e dispone di una batteria da 2000 mAh con modalità risparmio energetico.

