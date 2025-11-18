Vi aspetta un'offerta da brivido su Amazon per gli amanti dell'horror! The Texas Chain Saw Massacre 50th Anniversary SteelBook Edition per PS5 è disponibile a 19,00€ invece di 24,01€, con uno sconto del 21%. La confezione include una SteelBook esclusiva con l'arte di Gary Pullin, 8 carte da collezione e oltre 70€ di DLC. Un'edizione speciale imperdibile per celebrare il 50° anniversario di questo cult dell'horror!

The Texas Chain Saw Massacre SteelBook Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione speciale per il 50° anniversario è perfetta per gli appassionati di horror e collezionisti che desiderano celebrare uno dei film cult più iconici della storia del cinema. Se amate i giochi asimmetrici multiplayer dove strategia e tensione si fondono, questa SteelBook Edition vi offrirà un'esperienza completa: oltre al gioco base che vi permetterà di vestire i panni sia delle vittime che degli spietati membri della famiglia Sawyer, riceverete una custodia esclusiva con artwork firmato dal leggendario Gary Pullin, 8 carte da collezione uniche e contenuti scaricabili per un valore superiore ai 70€. È l'acquisto ideale per chi cerca un prodotto da collezione di qualità a un prezzo vantaggioso rispetto al valore reale dei contenuti inclusi.

Consigliata particolarmente a chi vuole immergersi nell'atmosfera claustrofobica del Texas degli anni '70, questa edizione soddisfa l'esigenza di possedere un pezzo unico di memorabilia videoludica dedicata a un capolavoro dell'horror. Se cercate un regalo speciale per un amico appassionato del genere o desiderate arricchire la vostra collezione di edizioni limitate per PlayStation 5, l'attuale sconto del 21% rende questo acquisto ancora più appetibile. La combinazione di valore collezionistico e contenuti di gioco aggiuntivi fa di questa SteelBook Edition un'opportunità rara per tutti coloro che apprezzano quando il medium videoludico incontra l'arte cinematografica horror.

