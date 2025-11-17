Se state cercando un televisore di grandi dimensioni con tecnologia all'avanguardia, il TCL 85Q8C da 85 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Questo TV QD-Mini LED con design ZeroBorder™ offre un'esperienza visiva immersiva grazie al pannello CrystGlow HVA e alla tecnologia 4K HDR Premium 5000. Potete portarlo a casa a 1.799,90€ invece di 2.699,90€, con un risparmio di 900€. Il TV include inoltre l'audio Bang & Olufsen con Dolby Atmos per un'esperienza cinematografica completa.

TCL 85Q8C, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 85Q8C è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica. Con i suoi 85 pollici di diagonale e la tecnologia QD-Mini LED, questo televisore vi regalerà un'esperienza visiva senza precedenti, perfetta se amate guardare film in famiglia o siete appassionati di sport e gaming di ultima generazione. Il design ZeroBorder elimina le cornici antiestetiche, mentre il pannello CrystGlow HVA con trattamento antiriflesso garantisce immagini nitide anche in ambienti luminosi. Se state cercando un display di grandi dimensioni che non scenda a compromessi sulla qualità dell'immagine, questo modello rappresenta un investimento eccellente.

Particolarmente consigliato agli appassionati di home entertainment di alta gamma, il TCL 85Q8C soddisfa le esigenze più sofisticate grazie al supporto Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, tecnologie che ottimizzano automaticamente immagini e audio per ogni contenuto. L'integrazione con il sistema audio Bang & Olufsen vi avvolgerà in un'esperienza sonora tridimensionale, eliminando la necessità immediata di una soundbar esterna. Con uno sconto del 28% che porta il prezzo a 1799€, questa TV di fascia premium diventa accessibile a chi desidera il massimo della tecnologia display attuale senza spendere cifre proibitive per modelli OLED di dimensioni equivalenti.

Il TCL 85Q8C è un televisore da 85 pollici che utilizza la tecnologia QD Mini LED per offrire immagini vivide con colori realistici e contrasto elevato. Il pannello CrystGlow HVA con rivestimento antiriflesso garantisce dettagli nitidi da ogni angolazione, mentre il design ZeroBorder elimina le cornici per un'esperienza visiva immersiva.

