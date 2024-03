Stray per PS5 oggi vi costa MENO della metà! (-51%)

Per gli appassionati di gatti e avventure emozionanti, Amazon propone una promozione da non perdere: la versione PS5 di Stray ora è in vendita a soli 19,99€, permettendovi di godere di uno sconto del 51% dal prezzo consigliato di 41€. Ambientato in una metropoli cyberpunk misteriosa, il gioco vi permette di scoprire i segreti di una città abbandonata dal punto di vista di un gatto. Questo titolo di avventura in terza persona vi garantirà ore di intrattenimento davanti allo schermo e comprende, nella versione fisica, un set di 6 carte artistiche a tema per impreziosire la vostra esperienza ludica.

Stray, chi dovrebbe acquistarlo?

Stray (trovate qui la nostra recensione completa) colpisce non solo chi ama le storie narrate in terza persona e il mondo dei gatti ma anche gli appassionati di puzzle, esplorazione di ambienti dettagliati e interazione creativa con lo scenario. Stray vi immergerà completamente nella vita di un gatto randagio, offrendo una prospettiva innovativa e avvincente.

Come gioco di avventura in terza persona, vi troverete ad esplorare, a difendervi da minacce e a risolvere enigmi con l'aiuto del vostro drone compagno, B-12. L'interazione con il mondo di gioco unisce sfide ed elementi ludici, permettendovi di muovervi con l'agilità e la curiosità tipiche di un gatto. Con una trama coinvolgente e scenari neon dettagliati, Stray vi catapulta in una città piena di insidie e meraviglie, dove ogni angolo celera segreti da svelare.

In sintesi, raccomandiamo Stray a chi ama i giochi di avventura, ha un debole per gli animali, specialmente i gatti, e cerca un'esperienza di gioco realmente distintiva. Con un prezzo di soli 19,99€, questa esperienza ludica si arricchisce di 6 carte artistiche nella versione fisica, promettendo lunghe ore di esplorazione coinvolgente in un autentico contesto cyberpunk vivido attraverso gli occhi di un gatto.

