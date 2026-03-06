Su Amazon è disponibile una fantastica offerta sugli SteelSeries Arctis GameBuds per PlayStation, auricolari da gioco senza fili in colorazione Bianco. Dotati di connessione 2,4 GHz e Bluetooth 5.3, ANC ibrido a 4 microfoni, resistenza all'acqua IP55 e ben 40 ore di autonomia con custodia di ricarica Qi wireless. Ora disponibili a soli 127,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 179,99€.

SteelSeries Arctis GameBuds, chi dovrebbe acquistarli?

I SteelSeries Arctis GameBuds per PlayStation sono consigliati a tutti i giocatori che cercano un'esperienza audio di alto livello senza rinunciare alla comodità degli auricolari. Sono ideali per chi possiede una PS5 o un PC e desidera un dispositivo versatile, capace di connettersi anche via Bluetooth 5.3 allo smartphone. Chi gioca spesso in ambienti rumorosi troverà nell'ANC ibrido a 4 microfoni un alleato fondamentale, mentre la modalità Trasparenza permette di restare consapevoli dell'ambiente circostante quando necessario.

Questi auricolari soddisfano l'esigenza di lunghe sessioni di gioco grazie alle 40 ore totali di autonomia, garantite dalla custodia di ricarica Qi wireless. Il suono spaziale a 360° e gli oltre 100 preset audio dedicati a PS5 li rendono perfetti per i gamer più esigenti. Con una resistenza all'acqua IP55, sono adatti anche all'uso quotidiano. Attualmente disponibili a 127,99€ invece di 179,99€, rappresentano un'ottima opportunità con il 29% di sconto.

Gli SteelSeries Arctis GameBuds per PlayStation sono auricolari true wireless con connessione 2.4GHz per PS5/PC e Bluetooth 5.3 per mobile. Dispongono di ANC ibrido a 4 microfoni, suono spaziale a 360°, rating IP55 e fino a 40 ore di autonomia con custodia di ricarica wireless Qi.

Vedi offerta su Amazon