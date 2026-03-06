Le Sony WH-1000XM5SA Edizione Speciale sono ora disponibili su Amazon in offerta imperdibile. Queste cuffie wireless con noise cancelling premium, audio Hi-Res certificato, autonomia fino a 30 ore e comfort tutto il giorno grazie ai padiglioni in Soft-Fit Leather, includono anche una pratica custodia morbida. Sono disponibili a soli 179,00€.

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5SA Edizione Speciale sono consigliate a tutti coloro che cercano un'esperienza audio di altissimo livello senza compromessi. Sono ideali per i viaggiatori frequenti che desiderano isolarsi dai rumori degli aerei e degli ambienti affollati, ma anche per chi lavora in ufficio open space o studia in luoghi rumorosi. Grazie al noise cancelling premium con quattro microfoni per padiglione e alla certificazione Hi-Res Audio, soddisfano le esigenze degli appassionati di musica più esigenti.

Queste cuffie rispondono perfettamente alle necessità di chi ha uno stile di vita dinamico e multitasking: la batteria da 30 ore, la ricarica rapida e il doppio pairing Bluetooth le rendono compagne affidabili dalla palestra all'ufficio, fino all'intrattenimento serale. La custodia morbida inclusa nell'edizione speciale aggiunge praticità per chi è sempre in movimento. Con funzioni smart come Speak-to-Chat, assistente vocale integrato e l'app Sony Sound Connect, sono perfette per chi vuole personalizzare ogni aspetto del proprio ascolto.

Le Sony WH-1000XM5SA Edizione Speciale sono cuffie wireless con noise cancelling premium a 8 microfoni, driver da 30 mm certificati Hi-Res Audio, fino a 30 ore di batteria e ricarica rapida USB-PD. Includono una custodia morbida abbinata e supportano il doppio pairing Bluetooth.

