Gli appassionati di corse arcade possono prenotare Sonic Racing: CrossWorlds per Xbox Series X su Amazon a 46,18€. Sfrecciate attraverso terra, mare, aria, spazio e tempo in modalità singola o multigiocatore online. Il gioco offre 45 veicoli unici e 70 gadget diversi per personalizzare la vostra esperienza di gara. Preordinando riceverete il personaggio Werehog giocabile e contenuti esclusivi.

Sonic Racing: CrossWorlds, chi dovrebbe acquistarlo?

Sonic Racing: CrossWorlds per Xbox Series X è il regalo perfetto per gli appassionati dell'iconica mascotte blu di SEGA e per chi cerca un'esperienza racing arcade ricca di contenuti. Vi conquisterà se amate le corse frenetiche e spettacolari ambientate in universi multidimensionali, dove potrete sfrecciare attraverso terra, mare, aria, spazio e persino il tempo. Il gioco soddisfa le esigenze di chi desidera un sistema di personalizzazione profondo, con 45 veicoli unici e 70 gadget diversi per creare la macchina perfetta secondo il proprio stile di guida. La presenza di modalità sia offline che online lo rende ideale per chi vuole divertirsi da solo o sfidare giocatori di tutto il mondo.

Questo titolo è particolarmente consigliato a famiglie e gruppi di amici che cercano un gioco competitivo ma accessibile, capace di intrattenere giocatori di diverse età ed esperienze. Se apprezzate i racing game con un'anima arcade piuttosto che simulativa, troverete in CrossWorlds 23 power-up devastanti tra cui il nuovo Monster Truck, pensati per ribaltare le sorti delle gare e garantire momenti di puro divertimento. Il bonus pre-order con il personaggio Werehog e i relativi contenuti esclusivi rappresenta un valore aggiunto per i collezionisti e i fan più accaniti della serie Sonic.

Sonic Racing: CrossWorlds per Xbox Series X vi porterà a sfrecciare attraverso dimensioni incredibili: terra, mare, aria, spazio e tempo vi aspettano in questa nuova avventura frenetica. Personalizzate il vostro veicolo scegliendo tra 45 mezzi unici e 70 gadget diversi, e dominiate gli avversari con 23 oggetti potenziamento, tra cui il devastante Monster Truck.

