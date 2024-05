Smart TV LG QNED da 75" in super offerta a 894€!

Se siete alla ricerca di un'ottima offerta per una smart TV, non potete lasciarvi sfuggire l'occasione su Amazon oggi per il modello LG QNED da 75". Questo gioiello tecnologico vi permetterà di immergervi in colori più raffinati e puri grazie alla tecnologia Quantum Dot NanoCell. Equipaggiata con il processore α5 Gen6, questa smart TV trasforma i contenuti in qualità 4K, adattando la luminosità all'ambiente circostante e ottimizzando il suono in maniera unica. Perfetta per i giocatori grazie al supporto Cloud Gaming con NVIDIA GeForce NOW e completa di piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime. Originariamente venduta a 1.104€, è ora in offerta a soli 893,97€ grazie a uno sconto del 19%!

Smart TV LG QNED serie QNED75 da 75", chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG QNED da 75" è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alta qualità. Questo modello è perfetto per gli appassionati di cinema e serie TV che apprezzano una resa dell'immagine eccezionale, grazie alla tecnologia Quantum Dot NanoCell che offre colori più vivaci e puliti rispetto a un TV LED tradizionale. Il processore α5 Gen6 ottimizza ogni contenuto alla risoluzione 4K, garantendo immagini dettagliate e realistiche che migliorano l'esperienza di visione.

Per gli appassionati di videogiochi, la smart TV LG QNED da 75" offre un'esperienza immersiva senza precedenti grazie al cloud gaming con NVIDIA GeForce NOW, consentendo lunghe sessioni di gioco senza la necessità di console o PC. Con la facilità di accesso a piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime, questa smart TV è perfetta anche per le famiglie che desiderano trascorrere piacevoli serate di intrattenimento.

Cos'è la tecnologia QNED? La tecnologia QNED (Quantum Nano Emitting Diode) è una innovativa tecnologia di display sviluppata da LG, che unisce punti quantici (quantum dots) con Mini LED per un miglioramento straordinario della qualità dell'immagine. Nei TV QNED, migliaia di piccoli LED agiscono come retroilluminazione, mentre i punti quantici ottimizzano la purezza del colore e la luminosità. Questo permette di ottenere neri profondi, un contrasto superiore e colori vividi, superando i tradizionali LCD. La tecnologia QNED rappresenta un significativo avanzamento nella qualità visiva dei televisori LCD.

La smart TV LG QNED da 75" rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un'esperienza visiva di alto livello, arricchita dalle più moderne funzionalità smart e di gaming. Con un prezzo scontato di 893,97€ invece di 1.104€, è un investimento di grande valore per migliorare l'intrattenimento casalingo. Grazie alla tecnologia di punta, alla vasta gamma di applicazioni disponibili e alle molteplici funzionalità di controllo vocale, si adatta perfettamente a ogni tipo di utente, garantendo ore di intrattenimento di qualità superiore.

