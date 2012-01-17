I giocatori di Skyrim conosceranno bene i vari Mehnir sparsi per il gioco; tra questi spunta la Pietra dell’Amante che, a quanto pare, può vantare una controparte reale sulle coste irlandesi.La scultura in questione, però, non ha alcuna attinenza con il famoso RPG, visto che è datata 2000; il suo autore, Brendan McGloin, le ha dato l’evocativo nome Carraige na Nean, ovvero La roccia degli uccelli.In ogni caso, sebbene si tratti di una coincidenza, la somiglianza rimane notevole. Vi lasciamo con un’immagine che illustra bene il confronto tra le due strutture. Buona visione!