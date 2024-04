AFFIDABILE baby monitor Philips in OFFERTA su Amazon a 270€!

Se la sicurezza dei vostri bambini è una priorità e state cercando uno strumento che vi permetta di monitorarli anche durante la notte, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon per il baby monitor Philips Avent Connected. Attualmente disponibile a soli 269,99€ anziché 347,99€, vi consente di risparmiare il 22%! È la scelta perfetta per le famiglie che desiderano un dispositivo affidabile che offra tranquillità, sia che si trovino a casa o in viaggio.

Baby monitor PHILIPS Avent Connected, chi dovrebbe acquistarlo?

Il baby monitor Philips Avent Connected è stato progettato appositamente per i genitori che desiderano tenere sotto controllo i propri bambini attraverso un dispositivo tecnologicamente avanzato, capace di monitorare in modo chiaro e costante i bambini sia di giorno che di notte. Grazie al suo sistema "Secure Connect", questo baby monitor offre una connessione privata e protetta, aspetti fondamentali quando si tratta di monitorare i più piccoli. Dotato di una telecamera Full HD con visione notturna a infrarossi, permette ai genitori di vedere chiaramente il loro bambino in ogni momento, mentre la funzione audio bidirezionale consente di comunicare con il bambino in modo rassicurante senza dover entrare nella stanza.

Grazie alla presenza di uno speaker oltre al microfono, questo baby monitor offre la possibilità di migliorare la qualità del sonno dei bambini. È possibile scegliere tra una selezione di 15 brani rilassanti o registrare la propria voce, consentendo ai genitori di aiutare i piccoli a sentirsi rassicurati nel lettino e ad addormentarsi più facilmente e serenamente.

Offerto attualmente a soli 269,99€ con lo sconto del 22%, questo baby monitor rappresenta un'opzione eccezionale per i genitori che cercano una soluzione affidabile, sicura e ricca di funzionalità per monitorare i propri bambini. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta prima che l'articolo vada esaurito, considerando che si tratta di un modello top di gamma e trovare prezzi così scontati è davvero raro!

Vedi offerta su Amazon